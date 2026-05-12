Decathlon tira la casa por la ventana y rebaja la mochila de 25 litros con bolsa de agua favorita de los amantes del ciclismo

El ciclismo y las escapadas al aire libre siguen viviendo uno de sus mejores momentos y, con ello también aumenta el interés por accesorios cómodos y preparados para aguantar rutas largas sin complicaciones. En esas, Decathlon acaba de lanzar una de esas ofertas que rápidamente llaman la atención de los que practican deporte con frecuencia. Se trata de la mochila Quechua MH900 de 25 litros, uno de los modelos mejor valorados de la marca, que ha bajado de precio y ya empieza a convertirse en una de las compras más interesantes para este verano.

Y no es casualidad, porque combina comodidad, buena capacidad y detalles muy pensados para los que pasan horas sobre la bici o caminando por montaña. Lo que más está llamando la atención ahora mismo es la rebaja. Decathlon ha reducido el precio de esta mochila desde los 89,99 euros hasta los 58,99 euros en algunos colores seleccionados, una diferencia importante para un modelo que normalmente juega en una gama bastante superior por acabados y prestaciones. Por eso muchos aficionados al ciclismo, al trekking y al senderismo ya la consideran una de las mejores oportunidades del momento.

Uno de los detalles que más gustan de esta mochila es que está preparada para incorporar una bolsa de agua, algo que cada vez buscan más personas cuando salen en bicicleta o hacen rutas largas. Poder hidratarse sin tener que parar continuamente marca bastante la diferencia, sobre todo en verano o durante trayectos exigentes. Aunque la bolsa no viene incluida, la mochila sí cuenta con el espacio y la salida adaptada para usar sistemas de hidratación, un detalle muy práctico para quienes pasan muchas horas al aire libre.

Decathlon arrasa con esta mochila rebajada

Además, la comodidad es otro de sus puntos fuertes. La MH900 incorpora espalda acolchada con panel transpirable para mejorar la ventilación y evitar esa sensación incómoda de calor acumulado cuando llevas mucho tiempo en movimiento. A eso se suman los tirantes acolchados y un ajuste bastante cómodo que ayuda a repartir mejor el peso. Y eso se nota especialmente cuando la mochila va cargada o la ruta se alarga más de la cuenta.

También destaca por el espacio que ofrece. Sus 25 litros permiten llevar ropa, comida, herramientas, accesorios o incluso material para pasar el día fuera sin ir demasiado justo. Los compartimentos están bastante bien repartidos y ayudan a tener todo más organizado durante la ruta. Además, incluye funda impermeable para proteger el contenido en caso de lluvia, algo que siempre viene bien cuando se hacen escapadas a la montaña o rutas largas donde el tiempo puede cambiar rápido.

En los últimos años Decathlon se ha convertido en una de las marcas favoritas para los que practican deporte de manera habitual gracias a productos con buena calidad y precios bastante competitivos. Y esta mochila Quecua MH900 es un ejemplo claro de ello, pues encontrar un modelo de este nivel, preparada para rutas largas, con sistema para bolsa de agua y garantía de 10 años por menos de 60 euros no es algo habitual.