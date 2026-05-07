Colas en Decathlon por el patinete con doble suspensión, batería de 520Wh y 55 km de autonomía que es perfecto para desplazarse por la ciudad

En los últimos días se están viendo colas en Decathlon y bastante movimiento por un producto que está llamando la atención de aquellos que buscan una forma cómoda de moverse por la ciudad. Se trata del patinete eléctrico Btwin LD900E, que está volando de las estanterías en las tiendas físicas y también arrasando en la web de la cadena francesa.

En un momento en el que cada vez más gente intenta reducir el uso del coche o evitar el transporte público en trayectos cortos, este tipo de opciones están ganando peso, especialmente cuando ofrecen buenas prestaciones sin disparar el precio. Y eso es justo lo que está pasando con este modelo, que cuesta 499,99 euros y que se está convirtiendo en uno de los más comprados por los que quieren desplazarse de forma más ágil en el día a día.

Uno de los aspectos que más destaca es su autonomía. Este patinete puede alcanzar hasta 55 kilómetros con una sola carga en condiciones favorables, una cifra que permite cubrir varios días de trayectos urbanos sin preocuparse constantemente por el enchufe. Para los que lo usan a diario, ya sea para ir al trabajo o moverse por la ciudad, supone una tranquilidad importante. La batería de 520 Wh tiene mucho que ver en este rendimiento, ofreciendo una duración que está por encima de lo habitual en modelos de precio similar.

Decathlon arrasa con este patinete

A esto se suma un motor que responde bien cuando el recorrido se complica un poco. No se queda corto en cuestas ni en tramos más exigentes, algo que suele marcar la diferencia en ciudades con desniveles. En ese sentido, el Btwin LD900E da una sensación de mayor solvencia que otros patinetes más básicos, que tienden a perder fuerza en cuanto el terreno deja de ser completamente plano. Es un detalle que muchos valoran especialmente después de probar varias opciones.

Otro punto que está generando comentarios es su doble suspensión. Tanto en la parte delantera como en la trasera, el sistema ayuda a suavizar el impacto de baches, adoquines o pequeñas irregularidades del asfalto. Esto se nota sobre todo en trayectos más largos, donde la conducción resulta más agradable y menos brusca. No es lo mismo circular con un patinete rígido que con uno que absorbe mejor los movimientos del terreno, y aquí se percibe claramente esa diferencia.

El diseño también acompaña. La base es amplia, lo que permite colocar los pies con comodidad y cambiar ligeramente de postura durante el trayecto. Además, cuenta con ruedas de 10 pulgadas, una velocidad máxima de 25 km/h (dentro de lo permitido por la normativa) y un sistema de frenado que transmite seguridad en el uso diario. Son detalles que, sin ser llamativos por separado, en conjunto hacen que la experiencia sea más completa. Por todo ello, este patinete se está posicionando como una opción muy interesante para los que buscan un modelo fiable para moverse por la ciudad. Sin grandes alardes, pero con lo necesario para el día a día, está consiguiendo atraer a muchos usuarios, hasta el punto de generar colas…