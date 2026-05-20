El PP reprocha a Marlaska su ausencia en el funeral de los dos guardias civiles: «Es usted un auténtico mentiroso»

El Partido Popular ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de desatender a la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico. En particular, le reprocha no haber asistido al funeral de los dos últimos agentes «asesinados» en Huelva. Por su parte, el ministro ha defendido la gestión de su departamento, destacando las medidas adoptadas en los últimos años para reforzar medios y mejorar las condiciones laborales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y ha instado al PP a dejar de utilizar a las víctimas y de «instrumentalizar» el dolor de sus familias.

Durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso, tanto el PP como UPN han dirigido varias preguntas al titular de Interior, criticándole por no estar «a la altura» de lo que merece la Guardia Civil. En concreto, han censurado no sólo su ausencia en el funeral de los dos agentes fallecidos, sino también el bloqueo en el Congreso de una iniciativa para declarar esta profesión de riesgo, así como la negativa a modificar el protocolo de seguridad que limita el uso de sus armas para defenderse.

«Si los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado fueran su prioridad, estaría defendiendo a la UDEF y a la UCO de la campaña de ataque al Gobierno y del PSOE, ha afirmado la diputada popular Cuca Gamarra, pero hay que proteger a Zapatero y no a quienes nos protegen».

«Muertes en acto de servicio»

En su intervención, Marlaska ha subrayado que la prioridad de su ministerio es «sufrir» la tragedia por la muerte de los dos agentes en Huelva, pero «sin instrumentalizar el dolor de las familias».

Tras insistir en que se trata de «muertes en acto de servicio» y no de «asesinatos», como sostiene el PP, el ministro ha contrapuesto la inversión y los recursos destinados por el Gobierno a la Guardia Civil. En este sentido, ha destacado que la embarcación en la que fallecieron los agentes era «una de las patrulleras más avanzadas en la lucha contra el narcotráfico».

«Nosotros no utilizamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que ponemos medios a su disposición, lo que ustedes no hicieron en el Gobierno, cuando sí permitieron que el narcotráfico campara a sus anchas» en España, ha denunciado Marlaska. Además, ha añadido que el Ejecutivo no sólo mejora sus medios y condiciones laborales, sino que les permite trabajar bajo la dirección de la Fiscalía y el Poder Judicial, «pero no para investigar a los partidos políticos ni para destruir pruebas».

Ante las críticas del diputado popular Borja Sémper, quien cuestionó el trato del ministro a la Guardia Civil, a la que, según recordó, ambos deben mucho en la lucha contra ETA, Marlaska ha respondido que precisamente porque este cuerpo le «salvó la vida» mantiene su compromiso con sus agentes en la lucha contra el narcotráfico, aumentando plantillas, mejorando salarios, dotándoles de más medios e infraestructuras, «y no inmiscuyéndose en su trabajo con policías patriotas».

«Mero trámite»

«¿Ha dejado trabajar a Pérez de los Cobos y a Sánchez Corbí? Es usted un auténtico mentiroso y controlador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», le ha espetado la diputada del PP Ana Belén Vázquez. También le ha reprochado su ausencia en el funeral de los dos agentes, al considerar que lo trató como «un mero trámite que se podía saltar», y ha criticado la falta de medios para combatir el narcotráfico. «¿Cuántos agentes van a tener que morir para que usted asuma su responsabilidad y dimita?», ha planteado.

En la misma línea, el diputado de UPN Alberto Catalán ha reclamado al ministro que pida perdón a las familias de los guardias civiles fallecidos y deje de referirse a sus muertes como si fueran un accidente laboral.

«A la Guardia Civil no se le quiere o ama con gestos y palabras, sino con actos», ha respondido Marlaska, quien ha reiterado las actuaciones de su Ministerio para mejorar las condiciones laborales y personales de los agentes.