Feijóo sobre la moción de censura: «Los socios están sosteniendo a un Gobierno corrupto y tienen que mover ficha»

Alberto Núñez Feijóo se ha referido en un acto a la posibilidad de presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, afeando que «los socios están sosteniendo a un gobierno corrupto» e invitándoles a «mover ficha».

Sobre la idea de cesar desde el Parlamento al presidente, ha vuelto a lanzar la invitación a los socios. Feijóo observa «perplejo» cómo «sacaron del Gobierno al Partido Popular en 2018» y «hoy tienen los mismos argumentos, elevados a la enésima potencia, para dejar caer al Gobierno», ha reflexionado.

El líder del Partido Popular ha calificado el escenario que está viviendo la política española de «irreparable» y afea al resto de formaciones que siguen sustentando al Ejecutivo su posición al respecto: «Hoy, el señor Rufián se rasgaba las vestiduras diciendo que la corrupción y la izquierda son incompatibles. Eso es opinable. Pero lo que no es opinable es que el señor Rufián y los socios del Gobierno son los que están sosteniendo la corrupción y a un Gobierno corrupto», ha afirmado.

Feijóo ha reiterado que va «a cumplir con mi deber y voy a hacer todo lo posible para que haya un cambio de gobierno». Sin embargo, al igual que en su conversación con los periodistas en los pasillos del Congreso, ha matizado: «Actuaré cuando crea que ha llegado el momento». «Es la hora de que esta pregunta la respondan los socios», ha completado.

Para el presidente de los populares, son los socios los que «siguen siendo cómplices de la corrupción, y por lo tanto corresponsables», ha concluido, en referencia a los partidos del bloque de investidura.

El PP descarta el adelanto electoral

Los populares descartan también la posibilidad de adelanto electoral. «Sánchez sólo piensa en él, ni en sus alcaldes ni en mantener los pocos gobiernos que le quedan en las comunidades autónomas», resumen. Fuentes parlamentarias también apuestan a que «no le queda otra opción que agotar la legislatura porque sabe que va a perder las elecciones». «Esta es la traca final», inciden.

La portavoz parlamentaria popular en el Congreso, Ester Muñoz, ya marcó la línea del partido este martes durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Apostó por trasladar la presión del PP a los socios de investidura. «¿A qué están esperando?, ¿cuánto más van a seguir tragando?», se cuestionó la portavoz popular.