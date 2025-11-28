Ábalos: «Esto es tan duro que uno quisiera acabar de cualquier modo pero voy a seguir luchando”
El ex ministro insiste en que seguirá luchando porque puede demostrar su inocencia
José Luis Ábalos contemplaba la posibilidad de entrar en prisión como «una situación irreal», pero mantiene la entereza y asegura que rebatirá «absolutamente todos los cargos» porque está «convencido» de su inocencia. En el tramo final de la entrevista con OKDIARIO apenas días antes de entrar en la cárcel, el ex ministro de Transportes rechaza categóricamente el riesgo de fuga que alegaba la Fiscalía y lamenta con amargura que le hayan arrebatado su pasado político: «Me han quitado el poco futuro que me quedaba, me han fastidiado la vida presente totalmente y tratan de quitarme mi pasado. Entonces te quedas sin identidad». Ábalos confiesa que la dureza de la situación a veces le hace desear «acabar de cualquier modo», pero insiste en que seguirá luchando porque puede demostrar su inocencia.
P.- ¿Teme ingresar en prisión?
R.- Vamos a ver. Nadie contempla ese escenario con optimismo, es absurdo. Pero lo veo como una situación irreal, como si no me pasara a mí. Para empezar, veo las acusaciones, los cargos… y creo que no hay ninguna prueba. Me reafirmo en mi inocencia. Creo que puedo rebatir absolutamente todos los cargos. Desde una perspectiva de racionalidad y sentido común, no se sostienen. ¿Riesgo de destrucción de pruebas? Es obvio que no. Después de un registro exhaustivo en mi domicilio, a estas alturas es absurdo. ¿Reiteración? No tengo capacidad para reiterar. ¿Riesgo de fuga? He tenido muchas oportunidades, y todo el mundo sabe que no salgo de mi casa, que solo asisto a mis obligaciones. Si hubiera querido fugarme, habría podido. Pero lo contrario: he evidenciado que no me voy porque estoy convencido de mi inocencia y la voy a defender hasta el final.
P.- Y si ingresa en prisión, ¿qué escenario se plantea?
R.- Pues tendré que acatar lo que se tenga que acatar, obviamente.
P.- Muy bien, señor Ábalos, muchas gracias.
R.- Pues nada.
P.- Y buena suerte.
R.- Sobre todo eso. Mucha suerte.
P.- Queda poco. Veremos qué pasa.
R.- Pues sí, es duro. Uno siempre desea que esto acabe. Yo lo que quiero es acabar bien. A veces es tan duro que uno quisiera acabar de cualquier modo. Pero voy a seguir luchando.
Después tengo otro empeño: yo no quiero fugarme. Ellos son los que dicen que yo quiero, pero no es así. Es que me parece tremendo pensar que yo me quiera fugar. No quiero fugarme, quiero defender mi inocencia. Voy a pelear.
Algunos me dicen: «No sé cómo aguantas tanto». Si no estuviera convencido de mi inocencia, hace tiempo habría tomado otra decisión. Si peleo es porque estoy absolutamente convencido no solo de que soy inocente, sino de que puedo demostrarlo. Ese es mi empeño.
Y hay algo que me duele: el futuro ya no tenía tanto, por edad. Me han quitado el poco futuro que me quedaba, me han fastidiado la vida presente totalmente. Esto no es vivir, no se puede vivir así. Pero lo que más me duele es que me han quitado mi pasado. Tratan de quitarme mi pasado, y entonces te quedas sin identidad.
