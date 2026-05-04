El torero Alberto Álvarez, grave en la UCI tras caer en una trituradora de su finca

El torero retirado Alberto Álvarez Navarro, de 45 años, está en estado grave ingresado en la UCI de Traumatología del Hospital Miguel Servet. El torero sufrió un accidente grave con una máquina de su ganadería. Los hechos han ocurrido en Ejea de los Caballeros, en Zaragoza.

Así lo ha informado el Gobierno de Aragón. El diestro fue trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Allí se le operó de las graves lesiones sufridas en las «extremidades inferiores», donde se concentran las heridas.

El accidente le provocó al ex torero una importante pérdida de sangre, además de heridas graves en las piernas. La intervención se prolongó durante horas debido a la gravedad de las lesiones, según ha adelantado Hoy Aragón. Los médicos han informado que han conseguido evitar la amputación de ambas piernas.

El torero permanece en la UCI bajo vigilancia para detectar posibles complicaciones como infecciones, trombosis, fallos en la circulación o reacciones al tratamiento.

Alberto Álvarez se retiró en 2025

Álvarez hizo su presentación en el año 1996 en Santa Elena, en Jaén, y tomó la alternativa como torero en 2003 en su localidad natal. El torero aragonés se retiró en octubre de 2025 en su localidad natal.

Tras cortarse la coleta, el diestro puso en marcha su propia explotación ganadera, donde ha ocurrido el accidente.