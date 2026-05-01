Corneado de gravedad en un muslo el banderillero Raúl Ruiz en Las Ventas

La primera novillada de la Feria de la Comunidad de Madrid en la Plaza de Las Ventas se ha teñido de dramatismo en el último toro de la tarde. El banderillero Raúl Ruiz, conocido como Cachorro, ha sufrido una durísima cornada en el muslo derecho al colocar el tercer par de banderillas al sexto novillo de la ganadería de El Retamar.

Ha ocurrido en un instante muy delicado: a la salida del último par. El novillo, complicado, esperó al subalterno y le prendió con violencia. El pitón se hundió profundamente en la cara interna del muslo derecho, levantando al banderillero y produciendo un momento de angustia en la plaza. Raúl Ruiz fue zarandeado brevemente antes de caer al suelo, mientras sus compañeros corrían a socorrerlo, según se ve en las imágenes.

Fue rápidamente trasladado a la enfermería de Las Ventas, donde los médicos diagnosticaron una cornada grave en el muslo derecho. Según el primer parte, se trata de una herida de consideración que interesó vasos y musculatura, por lo que ha sido intervenido de urgencia.

Además de esta fea cornada que se llevó Raúl Ruiz, tanto Álvaro Serrano como Joel Ramírez, los dos novilleros que hacían su presentación en la monumental, así como Daniel López, habían resultado cogidos antes, aparentemente sin mayores consecuencias, al entrar a matar.