Los Mossos d’Esquadra atribuyen a un «brote psicótico» el asesinato de una mujer a manos de un hombre magrebí que atacó de forma indiscriminada a varios vecinos en la calle al grito de «¡Alá es grande!» en Esplugas de Llobregat (Barcelona) éste sábado.

Los investigadores, de momento, aseguran que no han hallado relación alguna entre el asesino y el discurso de los terroristas yihadistas, los Mossos se inclinan porque el agresor imitó el discurso yihadista dentro de un presunto «brote psicótico». También descartan que el asesinato de la mujer por el hombre marroquí tenga que ver con la violencia de género.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d’Esquadra se ha hecho cargo del caso, que permanece bajo secreto de las actuaciones judiciales, y se calcula que el marroquí asesino de la mujer pasará a disposición judicial este martes.

Los «brotes psicóticos» y el yihadismo

El caso de Esplugas de Llobregat es muy similar al ataque que protagonizó otro joven marroquí en Vallecas (Madrid), el pasado mes de noviembre, cuando apuñaló a varios vecinos en plena calle gritando consignas yihadistas y terminó herido de varios disparos por parte de la Policía Nacional.

Entonces, fuentes oficiales se esforzaron en presentar el caso como otro «brote psicótico» hasta que la Audiencia Nacional terminó procesando al detenido por un delito de terrorismo de carácter yihadista.

El asesino del sacristán de Algeciras

El recorrido del asesino del sacristán en Algeciras en el año 2023 siguió un camino inverso. Protagonista de un ataque mortal con machete en dos iglesias de Algeciras mientras gritaba consignas yihadistas, el detenido fue acusado de terrorismo desde un principio y recientemente absuelto por la Audiencia Nacional e internado en un psiquiátrico.

La Audiencia Nacional apreció para el acusado, después de que los informes periciales practicados a Yassin Kounjaa determinaran que el acusado presentaba en el momento de los hechos un «cuadro de filiación esquizofrénica con una descompensación psicótica aguda que anulaba sus facultades».

Además, la Audiencia Nacional descartó que los delitos que se atribuían al acusado tuvieran carácter terrorista por cuanto estos tipos penales requieren que se produzca «una alteración grave de la paz pública y provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella». El asesinato y los ataques a las iglesias, según la sala, fueron fruto de «la ideación delirante de prejuicios y mesiánicos que, como el ‘elegido’, pretendió acabar con los poseídos’».

El grupo de VOX en el parlamento catalán ha presentado una moción para que se condene «de la manera más enérgica» el asesinato de la mujer en Esplugas, para que se muestre el rechazo al «incremento de la inseguridad y de los episodios de violencia en nuestro municipios», reafirmando que la protección de los ciudadanos y del orden público son prioridades irrenunciables para el Parlamento de Cataluña.