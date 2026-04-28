La autopsia definitiva (la terdera) de la muerte del joven marroquí Abderrahim El Akkhou en Torrejón de Ardoz (Madrid) concluye que se trató de un homicidio violento por asfixia mientras un policía municipal de Madrid le practicaba un «mataleón» y otro agente, ya jubilado, le ayudaba a reducir al presunto ladrón.

El informe, firmado por tres forenses del Instituto de Medicina Legal de Madrid, concluye que la víctima sufrió una anoxia o falta extrema de oxígeno que le provocó una muerte violenta esa madrugada del 18 de junio del año 2025. Esta última autopsia coincide con las anteriores que ya adelantó OKDIARIO.

Los forenses concluyen que la inmovilización con compresión torácica y la presa cervical (mataleón) que le hizo uno de los policías cuando la víctima estaba boca abajo, provocó el fallecimiento del joven magrebí. El informe también determina que la víctima sufrió la rotura de varias costillas, abrasiones en los brazos y heridas en la cara.

También sufría una enfermedad cardíaca

Sin embargo, las forenses también señalan que en el fallecimiento confluyen factores previos como el consumo previo de estupefacientes y la existencia de una patología cardíaca, concretamente una ateromatosis coronaria.

La autopsia se apoya en sus conclusiones, tanto en el examen del cuerpo de la víctima realizado tras la muerte, como en el análisis de los vídeos grabados por vecinos durante la intervención en los que los testigos advertían a los dos policías del estado de máxima gravedad del joven marroquí.

Según la reconstrucción de los hechos, los dos policías municipales de Madrid, fuera de servicio, atraparon e inmovilizaron al joven hasta matarlo tras un supuesto intento de robo cuando los agentes salían de cenar con otros compañeros.

La familia pide imputar al otro policía

El único investigado hasta ahora en el homicidio del joven marroquí es el policía municipal de paisano que le hizo el «mataleón» a la víctima, tal y como se aprecia en las imágenes de vídeo.

Sin embargo, para la familia del fallecido, el otro policía que sujeta las piernas de la víctima tiene la misma responsabilidad en el homicidio que su compañero a pesar de que la autopsia definitiva concluye que la sujección de las piernas no influyó en la muerte del joven.

El abogado de la familia de la víctima, Rubén Vaquero, va a pedir al juez instructor que impute a este segundo policía que hasta ahora figuraba como testigo. Cree que, aunque no sea autor directo del homicidio, es coautor o cooperador necesario.