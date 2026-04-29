Los detenidos por el asesinato del testigo clave del crimen de la viuda de la CAM en Alicante, han estado viviendo un mes en su casa con el cadáver de Jesús Tavira enterrado bajo el salón de la vivienda. La Policía Nacional tuvo que retirar los sofás del salón y excavar entre cemento y escombros hasta recuperar el cuerpo de la víctima.

Las imágenes grabadas por la Policía Nacional muestran el trabajo detallado de los investigadores pero también la falta de escrúpulos de los detenidos. Durante un mes, el cuerpo de su víctima estuvo bajo sus pies. Los agentes han recuperado el cadáver que, a pesar del avanzado estado de descomposición, mostraba a simple vista que había sido apuñalado hasta la muerte.

La Policía tardó 12 horas en recuperar los restos del testigo clave del crimen de la viuda del ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), mientras el matrimonio de asesinos esperaba esposado sentado en la puerta de la vivienda.

Cuatro argelinos detenidos

Los arrestados por el asesinato del testigo del crimen de la CAM son cuatro argelinos, tres hombres y una mujer. Se trata del trabajador que reparaba los coches en el negocio de desguaces de la víctima y su mujer, los propietarios de la vivienda donde ha estado enterrado todo este tiempo Jesús Tavira.

Los otros dos detenidos, también de nacionalidad argelina, son conocidos del ex empleado de la víctima y, al menos uno de ellos, está acusado de encubrimiento del crimen.

Testigo del crimen de la viuda de la CAM

La Policía dio con Jesús Tavira durante la investigación del crimen en Alicante de María del Carmen Martínez, la viuda del ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) durante un enfrentamiento familiar por la herencia del fallecido.

La viuda fue asesinada a tiros en el año 2016 cuando estaba dentro de su coche en el concesionario Novocar de Alicante. El acusado del crimen fue el gerente de Novocar, Miguel López, que era el yerno de la víctima y estaba enfrentado con ella por la herencia familiar.

Durante la investigación, Jesús Tavira, amigo del acusado, desvió el foco de la investigación declarando que poco antes del crimen de la viuda, dos magrebíes habían visitado el concesionario en actitud sospechosa. La investigación averiguó que el acusado y Tavira habían mantenido más de 200 llamadas telefónicas entre ambos en los días previos al asesinato y los magrebíes fueron descartados del caso.

Tavira fue interrogado en varias ocasiones por la Policía Nacional. Sin embargo, la investigación no logró acreditar su vinculación con el asesinato y Miguel López fue absuelto del crimen durante el juicio.

La investigación policial descarta cualquier relación del asesinato de Jesús Tavira con el crimen de la viuda de la CAM y centra sus hipótesis en un robo o ajuste de cuentas.