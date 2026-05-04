«Me he salvado por segundos»: el dramático relato de un vecino tras el colapso del techo de un edificio de Palma

Miguel Domingo, uno de los vecinos afectados, que se encontraba en el interior de su vivienda en el momento del derrumbe, ha relatado el pánico vivido en el interior del edificio: «Estábamos en el salón cuando oímos un ruido enorme, algo súper exagerado que no entendíamos. Me he salvado por segundos. En cuanto llegué al pasillo, todo se cayó», una declaración que refleja la magnitud del susto y lo cerca que estuvo de convertirse en tragedia un incidente que, por ahora, se ha saldado únicamente con daños materiales y un importante despliegue de emergencia.

Un edificio de ocho plantas con 16 viviendas ha tenido que ser desalojado este lunes en Palma después de que se desprendiera parte del techo de una de las viviendas, provocando una situación de máxima alarma entre los vecinos aunque, afortunadamente, no se han registrado heridos. Los hechos ocurrieron en torno a las 17:00 horas en la calle Sant Novici, en el barrio de Foners, cuando un fuerte estruendo alertó a los residentes y obligó a activar un operativo de emergencia en cuestión de minutos.

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, SAMU-061, los Bomberos de Palma y Servicios Sociales, que procedieron a evacuar de forma preventiva a todos los habitantes del edificio ante el riesgo de un posible colapso estructural. Los bomberos determinaron el desalojo total del inmueble como medida de seguridad y organizaron un dispositivo para inspeccionar el edificio piso por piso con el objetivo de evaluar si el derrumbe del techo se trataba de un incidente aislado o si existía un problema estructural más grave que pudiera comprometer la estabilidad del bloque.

Durante la evacuación se vivieron momentos de tensión entre los vecinos, algunos de los cuales tuvieron que abandonar sus viviendas con lo puesto mientras observaban cómo sus hogares quedaban precintados a la espera de una evaluación técnica. Las autoridades han señalado que en el momento del incidente había algunas viviendas vacías, por lo que todavía no se ha podido concretar con exactitud el número total de personas afectadas por el desalojo.

El edificio siniestrado se encuentra en el corazón del barrio de Foners, una zona del levante palmesano caracterizada por su alta densidad de población, la presencia de comercios de proximidad y la escasez de zonas verdes, en la que predominan bloques de viviendas construidos en su mayoría en la década de los años 70 y donde convive una notable diversidad cultural. Su ubicación, cercana tanto al centro histórico de Palma como al mar, convierte esta área en una de las más transitadas y pobladas de la ciudad.

El Ayuntamiento de Palma deberá determinar en las próximas horas si los vecinos de las 16 viviendas desalojadas podrán regresar a sus domicilios o si deberán permanecer fuera mientras se completan las inspecciones técnicas y se evalúa la seguridad del edificio. En cualquier caso, la situación más delicada es la de la vivienda donde se produjo el desprendimiento del techo, que permanecerá inaccesible hasta que se realicen las obras de reparación necesarias y se garantice la total estabilidad de la estructura.