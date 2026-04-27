La Policía Nacional sorprende a un hombre que acaba de robar un banco en Puente de Vallecas (Madrid) y había escondido el botín en un cubo de basura. Los agentes se cruzaron con el ladrón en la calle y sospecharon de su actitud, acarreando un cubo de basura del que no se quería separar. El en interior guardaba el fruto del robo al banco.

No fue un robo muy preparado, ni una huida planeada al detalle, tampoco tardó mucho en confesar. El autor, un español de 50 años, es un vecino del barrio que ya atesora multitud de antecedentes policiales y penales.

Los hechos han ocurrido el pasado 22 de abril pasadas las 2 de la madrugada cuando una patrulla de la Policía Nacional llegó al banco alertados por las alarmas. los agentes encontraron la puerta de acceso de la sucursal forzada y el interior revuelto.

Con un cubo de basura de madrugada

Mientras buscaban por la zona, los policías se cruzaron con un hombre que arrastraba un cubo de basura por la calle intentando pasar desapercibido.

Tras sospechar de su actitud, a altas horas de la madrugada, los agentes dieron marcha atrás, se bajaron del coche patrulla, le dieron el alto y registraron el cubo de basura. Dentro había una bolsa de caudales llena de monedas y dos teléfonos móviles fruto del robo en el banco.

El ladrón detenido fue imputado por robo con fuerza. Le intervinieron más de 800 euros en monedas y quedó a disposición de la autoridad judicial. Con 50 años, el autor del robo al banco colecciona una buena cantidad de antecedentes policiales y judiciales.