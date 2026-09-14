El PP de Prohens lleva al Parlament el aumento de la llegada de inmigrantes a Baleares aireado por Sánchez

El PP de Baleares llevará este martes al Pleno del Parlament la reclamación al Gobierno de Pedro Sánchez de una copia íntegra de los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, según reconoció el propio presidente del Gobierno en el Congreso, alertaban de un «riesgo alto» de llegadas de inmigrantes a las Islas Baleares.

Los populares incorporarán esta exigencia mediante una enmienda a la PNL del propio PP que se debatirá mañana para que sea el propio Parlament el que reclame formalmente esta información al Gobierno de España. «Queremos que mañana el Parlament se pronuncie y reclame unos informes que afectan directamente a nuestras islas», ha afirmado el portavoz del PP Baleares en el Parlament, Sebastià Sagreras.

«Sánchez ha reconocido que esos informes existían y que advertían de un riesgo alto en Baleares. Ahora queremos saber qué sabía exactamente su Gobierno, desde cuándo lo sabía, quién recibió esos informes y, sobre todo, qué hizo ante esas advertencias».

La iniciativa que llegará mañana al Pleno fue registrada a raíz de los «gravísimos hechos» ocurridos en Ceuta los días 30 y 31 de julio, para trasladar la solidaridad de Baleares con Ceuta, defender la integridad territorial de España y reclamar al Gobierno central que garantice el control efectivo de las fronteras. «Lo que ocurrió en Ceuta puso de manifiesto las consecuencias de no anticiparse ante una frontera sometida a una presión extraordinaria. La PNL nació en aquel momento, pero lo que después hemos conocido sobre Balears hace que hoy cobre todavía más sentido y más vigencia para nuestras islas», ha señalado Sagreras.

Los diputados del PP ya han solicitado en las Cortes Generales una copia íntegra del informe citado por Sánchez, sus anexos y las comunicaciones remitidas al Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad y la Delegación del Gobierno en Baleares. «Ahora queremos que también lo exija el Parlament, porque esta Cámara representa a todos los ciudadanos de Baleares», ha defendido Sagreras.

«Mañana todos los grupos tendrán la oportunidad de pronunciarse sobre algo que debería estar por encima de cualquier diferencia política: conocer qué sabía el Gobierno de España y qué decisiones tomó ante unas alertas que afectaban directamente a Baleares». «Si el Gobierno de Sánchez disponía de informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que advertían de un riesgo alto de llegadas a Baleares, tenía la obligación de informar, anticiparse y actuar», ha advertido el portavoz popular.

«Y si disponía de esa información y no la trasladó al Govern de Marga Prohens, estaríamos ante una deslealtad institucional muy grave. No se puede pedir coordinación a las comunidades autónomas y, al mismo tiempo, no compartir con ellas información esencial para que puedan anticiparse y preparar sus recursos», ha concluido.