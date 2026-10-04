Detenido en Mallorca tras hacerse pasar por electricista para saquear habitaciones de un hotel
El arrestado accedía a zonas reservadas con la excusa de averías y forzaba puertas y ventanas para llevarse pertenencias personales
La Policía Nacional ha detenido en el municipio mallorquín de Manacor a un hombre español acusado de hacerse pasar por electricista para colar en varias habitaciones de hotel y robar objetos personales de los clientes. El presunto ladrón combinaba el engaño con el uso de la fuerza, llegando a apalancar puertas y ventanas para hacerse con prendas de vestir y dispositivos electrónicos de las víctimas.
Para desplazarse por el establecimiento sin levantar sospechas, el sospechoso utilizó como tapadera una falsa identidad profesional. Afirmando que acudía al hotel para realizar labores de mantenimiento eléctrico, logró circular libremente por distintas áreas de acceso restringido y aproximarse a las habitaciones de las víctimas.
Sin embargo, en aquellos casos donde el acceso no resultaba sencillo, no dudó en emplear la fuerza para forzar los cerramientos de las estancias. Una vez dentro de los cuartos, el individuo procedía al saqueo de las pertenencias de los huéspedes, sustrayendo principalmente material informático, aparatos electrónicos y prendas textiles.
En cuanto la gerencia y los afectados denunciaron los robos, los agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Manacor iniciaron una investigación de urgencia para esclarecer la secuencia de los hechos y dar con el sospechoso. Gracias a las primeras pesquisas recopiladas en el lugar, los investigadores no tardaron en averiguar la identidad completa del ahora arrestado.
Tras confirmar la filiación del asaltante, las autoridades emitieron inmediatamente una orden de busca y captura sobre su persona. El dispositivo de localización dio sus frutos el pasado domingo por la tarde, cuando los efectivos de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de Manacor lograron ubicar el paradero exacto del fugitivo.
De esta manera, los agentes procedieron de inmediato a su arresto como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza, poniéndolo posteriormente a disposición judicial.