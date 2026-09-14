Si buscas un mueble de almacenaje que también tenga presencia decorativa, el aparador Nemore de Kave Home destaca por su diseño curvado y su combinación de materiales. La chapa de roble con acabado ebonizado contrasta con un sobre cerámico efecto mármol Emperador, y sus cuatro puertas, cierre suave y patas regulables aportan practicidad.

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Lo mejor del aparador Nemore

Diseño de líneas curvas que suaviza el conjunto

Chapa de roble ebonizado

Sobre cerámico efecto mármol Emperador

Cuatro puertas y cierre suave

Gran formato

Un diseño curvado que se convierte en protagonista

Lo que más nos gusta del aparador Nemore está en una silueta en la que las líneas curvas tienen todo el protagonismo. Su diseño envolvente suaviza visualmente sus dimensiones y consigue una estética equilibrada, sofisticada y fácil de convertir en el punto de atención de una estancia.

Esta novedad de Kave Home, por otro lado, aúna inspiración clásica con una mirada contemporánea, jugando con las formas y con el contraste entre materiales. El resultado es un aparador pensado como una pieza capaz de aportar carácter al espacio, además de ofrecer almacenaje.

Con 200 cm de ancho, 80 cm de alto y 45 cm de fondo, presenta unas dimensiones generosas para equipar una pared del salón o comedor sin necesidad de recurrir a varias piezas de mobiliario.

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¿Qué diferencia al aparador Nemore?

Frente a un aparador de líneas rectas y diseño más convencional, el Nemore tiene una estética mucho más marcada. Las curvas, el acabado ebonizado del roble y el sobre efecto mármol son los elementos que construyen su personalidad.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto mide el aparador Nemore?

Tiene 200 cm de ancho, 80 cm de alto y 45 cm de fondo.

¿Se pueden regular las patas?

Sí. Las patas cuentan con reguladores que permiten adaptarlas a pequeñas irregularidades del suelo.

¿Cuánto pesa?

El peso del producto es de 92 kg.

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