El PSOE de Pedro Sánchez ha criticado la decisión del Tribunal Supremo por la suspensión de los efectos electorales de la Ley de Nietos: «El peligro para la democracia es que les parezca peligroso votar». Así lo ha expresado la portavoz del partido, Montse Mínguez, en la rueda de prensa posterior a la Comisión Ejecutiva socialista de este lunes.

La representante de la cúpula socialista ha asegurado que en el partido están «muy preocupados» por esa medida cautelar a lo que ellos consideran la «mal llamada Ley de Nietos». Esta es la norma que permite adquirir la nacionalidad y, por tanto, el sufragio activo a los descendientes de exiliados. «El voto es sagrado», ha subrayado Mínguez desde la sede nacional del partido en la madrileña calle de Ferraz.

La también diputada del PSOE ha recordado que el voto «cuelga de la nacionalidad». «Nos preocupa la frase que se ha escrito de que haya un peligro real del resultado deseado por los españoles», ha remarcado la portavoz de la formación de Sánchez.

«Son españoles, no se les ha quitado la nacionalidad, no ha sido anulada la ley que se les concedió, si son españoles tendrán derecho a votar», ha manifestado Mínguez en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva socialista.

En primer lugar, se ha preguntado «cuál es» el resultado deseado porque, en sus palabras, «tendrán que votar» todos los españoles, porque hasta entonces, «nadie en principio lo conoce».

«Votar no puede ser un peligro»

«Jamás votar puede ser un peligro real; eso viene de otra época que hemos superado», ha expresado la diputada del PSOE. A ojos de Mínguez, decir «cuáles españoles pueden votar y cuáles no» es decir que hay «españoles de primera y de segunda».

«El peligro real para una democracia es que a algunas les parece un peligro votar», ha recalcado Mínguez en su intervención de este lunes.

La portavoz socialista ha subrayado que el partido no entiende cómo se ha «llegado hasta aquí». «A la justicia le pedimos independencia», ha manifestado Mínguez. Y ha aclarado que «independencia no significa inmunidad», en alusión a la posibilidad de criticar a estos poderes públicos.

En ese sentido, la dirigente socialista ha rescatado del refranero español la frase «la mujer del César, además de ser honesta, debe parecerlo». Pero la ha reformulado para mandar un recado al Poder Judicial: «La justicia debería aparentar independencia».

Asimismo, Mínguez ha criticado al juez ponente del auto que acordó la suspensión cautelar de los efectos electorales de la Ley de Nietos, Antonio Narváez: «El ponente dijo que prefería que fuera Feijóo el presidente y así empezar a derogar las leyes sanchistas». La portavoz del PSOE aludía a unas palabras de Narváez en un encuentro de fiscales con el líder de la oposición.

La decisión del Supremo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo advirtió en su auto de un «peligro serio, fundado y real» de que las inscripciones en el censo vinculadas a la Ley de Nietos afecten a la «objetividad» de las próximas elecciones.

El Alto Tribunal expresaba que podía causar «un daño irreversible a la rectitud y corrección» del proceso electoral, puesto que «incide directamente en un elemento esencial para el Estado de Derecho como es el de la expresión de la voluntad popular a través del ejercicio del derecho de sufragio».

La Sala ha acordado que se continúe tramitando el expediente hasta su finalización, pero que, una vez concluido, «se suspenderá la inscripción en el citado censo hasta el dictado de la sentencia en este procedimiento».