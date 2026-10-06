Carlos Espí es descartado ante Croacia y tendrá que esperar para debutar con España

Carlos Espí tampoco debutará con España esta noche en Croacia. El delantero del Real Madrid, llamado tras la lesión de Ferran Torres, ha sido el descarte de la convocatoria para el encuentro ante Croacia en Split. Luis de la Fuente ya lo dejó fuera de los 23 ante la República Checa en Oviedo y repite decisión en el último partido de esta ventana internacional.

El madridista llegó a la Absoluta después de marcar cinco de los 13 goles de España ante San Marino. Una actuación que aceleró su salto del equipo de David Gordo al de Luis de la Fuente. La baja de Ferran abrió la puerta al delantero, que cambió la concentración de la Sub-21 por una primera experiencia con los campeones del mundo. Sin embargo, su estreno tendrá que esperar a otra oportunidad.

Espí tampoco estará esta tarde con la Sub-21 frente a Rumanía en Ibiza. Su incorporación a la absoluta le ha permitido trabajar a las órdenes de De la Fuente, aunque cerrará la concentración sin minutos. El premio a su exhibición goleadora ha sido entrar en el grupo y empezar a conocer desde dentro una selección en la que busca hacerse un hueco. No obstante, el seleccionador le ha podido ver de cerca y las sensaciones son más que positivas. Ahora solo necesita continuidad.

De la Fuente, por lo tanto, ha dado continuidad a Roberto Fernández. El delantero del Espanyol, que lleva toda la ventana con España, también tuvo que esperar su turno: se quedó fuera en los dos primeros encuentros y debutó ante los checos en el Carlos Tartiere. Ahora vuelve a tener la posibilidad de participar frente a Croacia, mientras Espí tendrá que seguir trabajando para que su primera convocatoria tenga continuidad.