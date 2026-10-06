Hoy, 6 de octubre de 2026, el cielo de Zaragoza y buena parte de la provincia se cubrirá de nubes, con chubascos y tormentas que en la tarde podrían ser intensas, dejando incluso granizo en las zonas de Cinco Villas y el valle del Ebro. Las temperaturas apenas variarán y el viento soplará flojo, cambiando a sureste en el valle y suroeste en el sistema Ibérico. A continuación, aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: lluvias intensas y ambiente húmedo durante la tarde

La jornada en Zaragoza se presenta marcada por el gris de las nubes que cubren el cielo, proporcionando un telón de fondo sobre el que caerá una lluvia inminente. Desde las primeras horas de la mañana, el ambiente se sentirá cargado, con temperaturas frescas que rondarán los 19 grados, mientras el viento soplará de este a una suave velocidad de 15 km/h. Ya a mediodía, el riesgo de chubascos se acentúa considerablemente, obligando a muchos a llevar paraguas como compañía.

Ya por la tarde, la situación no parece mejorar, ya que las precipitaciones se tornarán más intensas. El termómetro alcanzará un máximo de 29 grados, aunque la sensación térmica podría oscilar hacia valores más cálidos, sintiéndose como 28. Con la puesta del sol a las 19:36, los últimos rayos de luz no serán suficientes para dispersar el ambiente húmedo y pesado que dominará hasta el final del día.

Calatayud: cielo gris con lluvia intensa

La mañana en Calatayud despierta con un cielo gris que presagia cambios inminentes, mientras un viento del sur comienza a alzar su voz entre las calles. Las temperaturas rondan los 15 grados, pero la sensación térmica podría descender, haciendo que el frío se sienta más agudo. A medida que avancen las horas, la probabilidad de lluvia alcanzará su punto álgido, con un 90% de posibilidades de que las nubes suelten su carga antes del mediodía, dando paso a un panorama de dinamismo e inestabilidad.

A medida que el día transcurre, el contraste será evidente: la tarde se presentará más oscura y mojada, con un 80% de posibilidad de lluvia. Las ráfagas del viento pueden superar los 30 km/h, llevando consigo una humedad que podría resultar agobiante, alcanzando niveles del 95%. Así que, mejor llevar paraguas y abrigo, ya que la sensación térmica se sentirá por debajo de los 13 grados.

Tarazona: cielo algo nuboso y ambiente agradable

Las condiciones serán mayormente estables a lo largo del día, con un cielo algo nuboso en la tarde que no interrumpirá el agradable ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 25 grados, permitiendo disfrutar de un día templado. Aunque hay probabilidades de alguna lluvia ligera, será un fenómeno poco significativo y el viento, suave, apenas se hará notar.

Este tiempo invita a salir y aprovechar para pasear o realizar actividades al aire libre. Un ambiente tranquilo permitirá disfrutar de las horas diarias, siendo una buena ocasión para un café en la terraza o un paseo por el parque.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET