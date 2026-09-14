Alerta en la OTAN: expulsado un militar español por salir con una supuesta espía rusa que conoció por Tinder

Un militar español que trabajaba en una base británica de la OTAN ha sido expulsado tras filtrarse que mantenía una relación con una supuesta espía rusa. El hombre trabajaba en el cuartel general de Northwood, que rastrea los submarinos y buques de guerra rusos que merodean por aguas británicas, así como los petroleros sancionados.

Este militar conoció en octubre de 2024 en Tinder a su actual pareja, Janina White, una ciudadana con nacionalidad británica y polaca y natural de Rusia. Los dos acababan de separarse; él tenía mujer y dos hijos, y ella estaba casada con un político británico, cuyo nombre no se ha hecho público.

Sólo llevaban dos semanas cuando la mujer se mudó al apartamento del militar español. Dos meses después, en diciembre, le acompañó a una fiesta de trabajo celebrada en una sede militar, para lo cual tuvo que obtener un permiso especial.

Meses después, según publica The Telegraph, surgieron las primeras sospechas sobre la relación de este hombre con una presunta espía del Kremlin. Tras las investigaciones pertinentes en la OTAN y en España, se procedió a suspender «la acreditación de seguridad» del español y se dio aviso a sus superiores. Finalmente, el 20 de junio de 2025 fue expulsado de las instalaciones en las que trabajaba.

El 30 de junio de 2025, 10 días después de su expulsión, el hombre viajó al cuartel general del Estado Mayor de combate marítimo y de alta disponibilidad de la OTAN en Oeiras (Portugal), y lo hizo acompañado de su pareja. Interrogada posteriormente por este viaje, la mujer aseguró que mientras él trabajaba, ella estaba «en una piscina» de las instalaciones y nunca tuvo «acceso» a las zonas protegidas de la base.

Dos meses después, según recoge el expediente de investigación al que ha accedido The Telegraph, la pareja y una tercera persona «no identificada intentaron entrar en la base de Northwood». El militar español intentó acceder a la base asegurando que había perdido su pase de seguridad y cuando les instaron a abandonar el lugar, «la mujer se negó a hacerlo». Finalmente, tuvo que intervenir la Policía.

Tras lo ocurrido y su regreso a España, el hombre se puso en contacto con uno de sus superiores a través de correo electrónico, denunciando que lo ocurrido había tenido un impacto «enorme en su familia y en su carrera tras 35 años de servicio intachable» y manifestó haber sido «sometido a un proceso de aislamiento social y profesional». «No fui tratado como un igual, sino como un apestado».

En declaraciones al citado medio, la mujer ha asegurado que él ya no está en activo y que intentó quitarse la vida tras lo ocurrido. «Se sintió traicionado. Se suponía que el Estado debía protegerle», ha manifestado.

Ella niega las acusaciones de espionaje

Respecto a las acusaciones de espionaje, Janina White ha desmentido lo recogido en los informes y ha señalado que se le está «discriminando» por su «origen ruso».

Sí que ha desvelado que, durante un viaje a su país -supuestamente para visitar a su padre enfermo- un oficial del Kremlin la interrogó «en una estación de metro de San Petersburgo». «Me preguntó sobre el trabajo de mi pareja y le dije que no sabía nada porque teníamos la regla de no hablar de su trabajo. Yo sí sabía que trabajaba analizando submarinos, pero no tenía más detalles», ha manifestado.

«Todas las preguntas eran sobre mi pareja, sobre cómo nos conocimos, sobre su trabajo. También me preguntó por mi hermana, mi padre y mi ex marido. Pero fue muy amable», ha sentenciado.