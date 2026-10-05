Cuándo son las elecciones generales en España: esta es la fecha definitiva

España ya tiene fecha para sus próximas elecciones generales. Pedro Sánchez ha anunciado el adelanto electoral y los españoles acudirán a las urnas el próximo domingo 29 de noviembre de 2026. El presidente del Gobierno ha comunicado su decisión en una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa, después de la crisis política provocada por el rechazo de los decretos de vivienda en el Congreso. Con esta decisión, Sánchez pone fin anticipadamente a la legislatura y abre un nuevo escenario político marcado por la carrera electoral.

El 29 de noviembre, a las urnas

Las próximas elecciones generales se celebrarán el domingo 29 de noviembre de 2026. La fecha queda fijada tras la decisión de Pedro Sánchez de disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas, una opción que había ganado fuerza durante los últimos días ante las dificultades del Ejecutivo para mantener una mayoría parlamentaria estable.

El adelanto electoral llega después de una semana especialmente complicada para el Gobierno. El Congreso rechazó los decretos relacionados con la vivienda que había aprobado el Consejo de Ministros, una derrota que evidenció las dificultades de Sánchez para reunir los apoyos necesarios. La votación aceleró las conversaciones dentro del PSOE y terminó llevando al presidente a optar por consultar de nuevo a los ciudadanos.

Una nueva batalla política

El adelanto electoral abre ahora una nueva etapa en la política española. El PSOE afrontará las elecciones defendiendo la gestión del Gobierno, mientras que el resto de formaciones buscarán aprovechar la crisis parlamentaria de los últimos días para intentar modificar el actual equilibrio de fuerzas en el Congreso.

El resultado de las elecciones será determinante para saber quién podrá formar el próximo gobierno. La composición del nuevo Congreso será especialmente importante porque, si ningún partido obtiene una mayoría suficiente, volverán a ser necesarios los acuerdos entre distintas formaciones para conseguir una investidura.

Así, el domingo 29 de noviembre de 2026 será la fecha en la que los españoles volverán a las urnas para decidir la composición del Congreso y del Senado. Pedro Sánchez ha puesto fin a la incertidumbre con su decisión de adelantar las elecciones y comienza ahora una carrera electoral que marcará las próximas semanas de la política española.