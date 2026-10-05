La política española afronta una de sus jornadas más decisivas de los últimos meses. Pedro Sánchez comparece este lunes desde el Palacio de la Moncloa en medio de una creciente incertidumbre sobre la estabilidad del Gobierno, tras la derrota parlamentaria sufrida la semana pasada con el rechazo de sus principales decretos sobre vivienda. La expectación es máxima ante una intervención que podría aclarar el futuro inmediato de la legislatura y despejar las dudas sobre un posible adelanto electoral.

Pedro Sánchez comparece en directo y streaming tras la derrota de sus decretos de vivienda

La declaración institucional está prevista para las 9:00 horas y podrá seguirse en directo y streaming. El presidente llega a esta cita después de que el Congreso tumbara sus dos decretos clave sobre vivienda con los votos en contra de PP, Vox y Junts, una derrota que ha incrementado la presión sobre el Ejecutivo. Mientras continúan las protestas por el acceso a la vivienda y crece la tensión política, todas las miradas están puestas en Moncloa para conocer si Sánchez anuncia elecciones anticipadas o presenta una nueva hoja de ruta para intentar agotar la legislatura.