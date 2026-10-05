¿A qué hora habla hoy Pedro Sánchez? Horario y dónde ver la comparecencia en directo sobre las elecciones generales del 29N

Pedro Sánchez despejará este lunes una de las grandes incógnitas de la política española. El presidente del Gobierno realizará a las 09:00 horas una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa, en un momento marcado por la derrota parlamentaria de los decretos de vivienda y las presiones dentro y fuera del PSOE para adelantar las elecciones generales. Sin embargo, la comparecencia no implica necesariamente que vaya a convocar elecciones, ya que Sánchez todavía podría optar por intentar mantener la legislatura.

Sánchez hablará a las 9 desde Moncloa

La incógnita sobre cuándo podría pronunciarse el presidente ya tiene respuesta. Sánchez realizará su declaración institucional a las 09:00 horas de este lunes desde La Moncloa, según se ha comunicado esta mañana. La comparecencia se producirá apenas media hora antes del acto que figuraba inicialmente en su agenda oficial, que es la inauguración del XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar, prevista a las 09:30 en Madrid.

La expectación es máxima porque la intervención llega después de un fin de semana de contactos y reflexión en el que el presidente ha analizado con miembros de su Gobierno y del PSOE las dos alternativas que tiene sobre la mesa. Una de ellas pasa por disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas; la otra, por intentar continuar con la legislatura pese a la dificultad para sacar adelante sus iniciativas en el Congreso.

¿Cuándo serían las elecciones si finalmente las convoca?

Si Sánchez decide finalmente disolver las Cortes, el procedimiento está regulado por la Constitución. El artículo 115 establece que el presidente puede proponer la disolución de las Cortes Generales, previa deliberación del Consejo de Ministros, y que el decreto correspondiente debe fijar la fecha de las elecciones. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece, además, que en una convocatoria anticipada los comicios se celebran 54 días después de la convocatoria.

Con el calendario que se maneja actualmente, una convocatoria publicada en el BOE este martes permitiría celebrar las elecciones generales el 29 de noviembre. Pero esa fecha sólo será una realidad si Pedro Sánchez decide finalmente pulsar el botón electoral y completa todos los trámites correspondientes. Hasta que no exista una decisión oficial, las elecciones anticipadas siguen siendo una posibilidad y no un hecho.

Horario y dónde ver

La comparecencia institucional de Pedro Sánchez se realizará desde las escalinatas del edificio del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. Al tratarse de un anuncio oficial del Gobierno, podrás seguirlo en directo a través de los principales medios de comunicación y cadenas que están realizando una cobertura especial.

Por tanto, a las 09:00 horas se conocerá qué camino quiere seguir Pedro Sánchez, pero no conviene dar por hecho que su declaración vaya a ser necesariamente el anuncio de unas elecciones. El presidente puede anunciar el adelanto, explicar cómo pretende continuar gobernando o plantear nuevas medidas para afrontar la crisis de vivienda y de Ceuta. La respuesta llegará desde La Moncloa.