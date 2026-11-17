Precio de la gasolina hoy 17 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Los precios más baratos de la gasolina en Madrid y dónde repostar hoy martes 17 de noviembre
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Comienza un martes más en Madrid de modo que de nuevo el tráfico va a ocupar gran parte de los movimientos que se hagan tanto dentro como fuera de la capital. Cientos y cientos de coches que se desplazarán por trabajo, llevar a los niños a la escuela o recados, de modo que con tantos kilómetros por delante, saber cuál es el precio de la gasolina hoy 17 de noviembre en Madrid y dónde está más barato el litro puede marcar la diferencia a final de mes.
Como siempre, consultamos el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, para saber bien los datos ya que es a esta herramienta a donde las propias gasolineras comunican sus precios, y que ya reflejan la rebaja de 20 céntimos por litro que se mantiene durante todo noviembre. Toma nota entonces, porque estas son las gasolineras más económicas de la Comunidad de Madrid a primera hora de este martes.
Precio de la gasolina hoy 17 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
No importa si repostas gasolina o diésel, estas son las gasolineras más baratas de Madrid para repostar hoy:
Gasolina 95
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.299 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C. C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.299 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.359 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.359 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.369 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.379 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.379 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono PL VPV.036.PPI-2, Triángulo n.º 1, s/n. Precio: 1.379 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.379 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 83. Precio: 1.379 €/l.
- Gasolinera Valdemoro. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.379 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.379 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.389 €/l.
- Las Palmeras. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.389 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.389 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 81. Precio: 1.389 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.389 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.399 €/l.
- Ballenoil. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.399 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle de Simón Hernández, 73. Precio: 1.399 €/l.
- Super Gasoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 519. Precio: 1.399 €/l.
- T9. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.399 €/l.
- Carbugal Fuenlabrada. Fuenlabrada. Calle Arganza, 5. Precio: 1.399 €/l.
- T9. Móstoles. Calle Moraleja de Enmedio, 6. Precio: 1.399 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.399 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.499 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C. C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.499 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.509 €/l.
- Galp. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Shell. Collado Villalba. Calle Escofina, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Shell. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Henergy. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.647 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.673 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. C. C. Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.673 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.699 €/l.
- Repsol Vallecas-La Atalayuela 365. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.699 €/l.
- Cepsa Las Arenas 365. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.699 €/l.
- BP Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.699 €/l.
- Shell. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Loucos A. S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.699 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.699 €/l.
- Cepsa. Majadahonda. Carretera M-516, km 0,1. Precio: 1.699 €/l.
- Galp. Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, polígono industrial El Carralero, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- BP Villalbilla. Villalbilla. Carretera de Alcalá a Villar del Olmo (M-204), km 39. Precio: 1.709 €/l.
- Repsol. Madrid. Avenida de los Rosales, 147. Precio: 1.709 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.719 €/l.
- BP San Fernando Puerta de Madrid 365 I. San Fernando de Henares. Calle Cerrajeros, 10. Precio: 1.719 €/l.
Diésel
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.629 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.629 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.629 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. C. C. La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.629 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.637 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle de Simón Hernández, 73. Precio: 1.639 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.639 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono PL VPV.036.PPI-2, Triángulo n.º 1, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 83. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506, Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Autovía M-506, km 9. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.649 €/l.
- Las Palmeras. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 81. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.649 €/l.
- Gasolinera Valdemoro. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.649 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,300. Precio: 1.649 €/l.
Con estos listados ya sabes dónde repostar hoy martes. En el caso de que quieras hacer propia consulta en otro momento, siempre puedes entrar en el Geoportal y como verás nada más entrar, aparece un mapa. Solo debes moverte por él, buscar tu ubicación y en el panel de la izquierda, filtra resultados y verás dónde están las gasolineras más baratas de forma más rápida y directa. Y para que veas cómo es, te dejamos el mapa a modo de ejemplo tal y como aparece en la zona, por ejemplo, de Alcorcón: