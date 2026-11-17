Cielos nubosos en toda la provincia, con algunas posibilidades de claros al final de la tarde. Este 17 de noviembre de 2026, se prevén precipitaciones débiles a moderadas por la mañana y un aumento notable de las temperaturas mínimas en el interior. Vientos moderados del suroeste, con intervalos fuertes. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvias con tregua por la tarde

El amanecer en Bilbao se presenta con un cielo cubierto que se despereza lentamente, presagiando una jornada de lluvias inminentes. La probabilidad de chubascos es significativa durante la mañana, cuando las temperaturas rondarán los 18 grados, con una sensación térmica similar debido a la alta humedad que hará que el ambiente se sienta un tanto pesado. Con un viento suave del este, a unos 5 km/h, las ráfagas podrían incrementarse durante la jornada, pero en general, el día se desarrollará sin grandes sobresaltos.

A medida que avance el día, el cielo irá tornándose más gris por la tarde y la probabilidad de lluvia disminuirá, dejando una ligera esperanza de descanso antes de que la noche se instale. Las temperaturas máximas alcanzarán los 23 grados, pero la sensación térmica se mantendrá en ese mismo rango, brindando una sensación aún más cálida al caer el sol, que será a las 17:45. En definitiva, la jornada será un canto a la transformación atmosférica de la ciudad, donde la lluvia y el viento marcan el ritmo.

Ambiente gris con posibilidad de lluvia en Baracaldo

La jornada en Baracaldo se presenta marcada por un ambiente gris y pesado, donde las nubes amenazan con desatar su carga en cualquier momento. Desde la madrugada, la inminente posibilidad de lluvia ha tejido una tensión palpable en el aire y el viento, aunque suave de momento, ya empieza a soplar con un leve murmullo del este.

Por la mañana, las temperaturas rondarán entre los 16 y 21 grados, envolviendo a la localidad en una brisa fresca, pero a medida que avance la tarde, la probabilidad de chubascos aumentará a un 20% y el cielo se tornará más desapacible. Con rachas cercanas a los 30 km/h, se recomienda salir preparado: mejor no olvidar el paraguas y una chaqueta, ya que la sensación térmica podría descender hasta los 16 grados.

Guecho: cielo cubierto y probabilidad de lluvia

Amanece en Guecho con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% durante la mañana, por lo que se recomienda llevar paraguas. La temperatura se sitúa en torno a los 19 grados y la combinación de humedad, que alcanzará un 85%, hará que el ambiente se sienta un poco pesado. A medida que avanza la jornada, el viento soplará suavemente desde el este a 5 km/h, pero no se anticipan rachas fuertes.

Por la tarde, el panorama cambiará un poco, ya que la probabilidad de lluvia disminuirá a un 20%. El cielo estará más despejado, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 20 grados. Disfrutaremos de aproximadamente 9 horas y 37 minutos de luz antes de que el sol se esconda a las 17:45. Serán momentos frescos y agradables a medida que la tarde avance.

Santurce: cielo nublado con posibilidades de lluvia

Las condiciones para esta jornada se presentan con un cielo mayormente nublado, especialmente por la mañana, con temperaturas rondando los 18 a 21 grados. Las posibilidades de lluvia por la mañana son altas, aunque se espera que disminuyan en la tarde, donde el viento será suave, con una dirección predominante hacia el este.

Un día como este es ideal para disfrutar de un paseo tranquilo o para llevar a cabo las actividades cotidianas sin preocupaciones. Aunque algunas nubes puedan asomarse, el ambiente permitirá disfrutar de un tiempo ameno.

Cielo nublado y posibilidades de lluvia en Basauri

Esta jornada se presenta marcada por un cielo bastante nublado y una sensación de frescor en la mañana, con temperaturas que rondan los 18 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia será prácticamente segura hasta el mediodía, aunque en la tarde-noche se espera una leve mejoría, con solo un 20% de posibilidades de lluvia. Las máximas alcanzarán los 23 grados, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera y un paraguas a mano para no ser sorprendido por las lluvias sorpresivas.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET