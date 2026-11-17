El Ministerio de Economía quiere subir el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.286 euros brutos en 14 pagas y esto podría tener repercusiones en los subsidios por desempleo que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal, que establece un límite de ingresos para poder recibirlo. Este umbral subiría en 2027 conforme al SMI hasta 915,75 euros brutos mensuales, siempre y cuando se confirme la subida a partir del próximo 1 de enero. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los nuevos requisitos en los límites de ingreso para el subsidio por desempleo.

La última de Yolanda Díaz durante su periplo en el Gobierno de Sánchez puede ser una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional. En plena campaña, el Ministerio de Economía quiere arañar algunos votos para la izquierda y para ello ha propuesto una nueva subida del SMI hasta los 1.286 euros brutos en 14 pagas, que tendrá que ser confirmada en las próximas semanas. Actualmente, el SMI está fijado en 1.221 euros brutos al año en 14 pagas o 1.424,50 euros brutos si se reparte en 12 mensualidades.

Esta nueva subida del 5,3% del SMI que quiere realizar el Gobierno durante la campaña electoral también haría cambiar ipso facto los requisitos en lo que respecta al límite de ingresos que se solicitan para recibir en España cualquier subsidio de desempleo, siendo el más famoso la ayuda que protege a los mayores de 52 años que, una vez agotado el paro, siguen en situación de desempleo. Este subsidio es uno de los más importantes del SEPE, ya que es de carácter vitalicio y cotiza para la jubilación.

Cambian los límites de ingresos para el subsidio por desempleo

El SEPE establece un requisito indispensable para poder acceder a cualquier subsidio de desempleo. Que las rentas anuales no superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional. Por ejemplo, en la actualidad, para acceder a cualquier ayuda, el solicitante no podrá superar los 915,75 euros brutos mensuales, que es ese porcentaje aplicado al SMI de 1.221 euros brutos mensuales.

Este requisito está especificado en la Ley General de la Seguridad Social, que deja claro que: «Se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas propias en la fecha de la solicitud del alta inicial o de las prórrogas o reanudaciones del subsidio cuando las rentas de cualquier naturaleza de la persona solicitante o beneficiaria durante el mes natural anterior a dichas fechas no superen el 75% del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias».

Así que esto quiere decir que, en caso de confirmarse una nueva subida del SMI hasta 2027, los límites de ingresos aumentarán conforme lo haga la cantidad que se espera que llegue a los 1.286 euros brutos en 14 pagas. Esto elevaría este umbral de rentas para los solicitantes de un subsidio de desempleo del SEPE hasta los 964,50 euros brutos mensuales. Los que tengan rentas superiores a esta cantidad no podrían acogerse a ninguna de las ayudas que ofrece el Gobierno una vez se haya finalizado de cobrar la prestación contributiva por desempleo, que es el paro de toda la vida.

El Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, considera rentas o ingresos computables los siguientes: