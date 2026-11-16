El togolés Houngbo revalida como líder de la Organización Internacional del Trabajo tras la espantada de Yolanda Díaz

Tal y como estaba previsto, después de que Yolanda Díaz retirara su candidatura apenas unas horas antes de que empezara la votación, este lunes el consejo de administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reelegido al togolés Gilbert F. Houngbo como director general del organismo por otros cinco años más, hasta 2032.

Era el único candidato, después de las espantadas de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y, unos días antes, del excanciller de Perú, Javier González-Olaechea. Así las cosas, el camino había quedado expedito para que el político africano revalidara el cargo que ya viene ocupando desde 2022.

Nacido en Togo en 1961, Houngbo es graduado en gestión de empresas por la Universidad de Lomé (Togo) y en contabilidad y finanzas por la Universidad de Québec en Trois-Rivières (Canadá), además de miembro del Instituto Canadiense de Contadores Públicos. Antes de ser primer ministro de su país, cargo que ostentó de 2008 a 2012, pasó por el Banco Internacional de Mali y ocupó varios cargos en el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD).

Es, por tanto, un viejo conocido de Naciones Unidas, además de un buen estratega que supo ganarse apoyos clave antes de la elección, entre ellos el de los EE.UU. De hecho, en la carta que ha publicado Yolanda Díaz este lunes para justificarse, incorpora ese acercamiento a la Casa Blanca como una de las críticas a su rival, que trató de incorporar a la dirección del organismo a alguien cercano al presidente Trump.

Lo cierto es que la organización ha cerrado filas en torno al actual director general, que ha recibido 51 votos a favor por parte de un consejo en el que apenas hay 58 miembros con derecho a voto (28 delegados de los Estados, 14 representantes de los trabajadores y 14 de las patronales internacionales).

Frente a este, la política española contaba con el apoyo del Gobierno del brasileño Lula da Silva y con toda la maquinaria sindical y gubernamental de nuestro país -el Ministerio de Exteriores se había volcado-, pero todo indica que su candidatura no era firme.

Pese a esto, en un mensaje publicado durante la mañana de este lunes en la red social Bluesky, Díaz justifica su espantada en su supuesto ánimo de «no dividir» al movimiento sindical. «Yo no voy a dividir al movimiento sindical, voy a preservar su unidad», sigue en la misiva, antes de añadir que dar un paso al lado es su «obligación» para «preservar lo importante».

Como ya se ha avanzado, la carta publicada por Díaz también incorpora no pocas críticas a la actual dirección, a la que afea su acercamiento a Trump y acusa de llevar al ente a «la peor crisis de su historia» en términos financieros, además de pisotear «el diálogo social y los derechos de sus propios trabajadores».

A su vez, también carga las tintas contra la Secretaría General de la Confederación Sindical Internacional (CSI) -cuyo apoyo a Houngbo fue clave- y la portavocía del grupo de Trabajadores de la OIT, a los que acusa de actuar «en contra del sentir de gran parte del sindicalismo mundial» al apoyar la candidatura del actual director general.