La imputada Landaburu (Uatae) se lleva otra subvención de 32.000 euros de Yolanda Díaz a través de una asociación afín

María José Landaburu, presidenta de la organización de autónomos Uatae, cercana a Sumar y adscrita a Comisiones Obreras, se ha llevado otra subvención del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz de 32.570 euros a través de una asociación afín, Autónomas por la Igualdad -como se ve en la imagen-. Uatae y Landaburu están imputadas por fraude y falsedad documental por inflar su plantilla con trabajadores de otras organizaciones para conseguir más subvenciones públicas.

Este diario publicó ayer que la Dirección General de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, del Ministerio de Trabajo, concedió el 28 de octubre una subvención de 60.634 euros a la asociación de Landaburu para promocionar la Responsabilidad Social Empresarial pese a estar imputada por fraude y falsedad documental.

Pero, además, se ha llevado otra subvención de 32.570 euros Autónomas por la Igualdad. Esta asociación está presidida por Pilar Mora, que es la responsable de formación y proyectos de Uatae. Además, según la página web de Autónomas por la Igualdad, el teléfono de contacto de esta asociación para llamar es exactamente el mismo que el de Uatae. Las dos están ubicadas físicamente una al lado de la otra en Madrid.

En total, entre las dos subvenciones recibidas del Ministerio de Trabajo, Uatae y Autónomas por la Igualdad suman más de 93.000 euros de dinero público pese a que su responsable, Landaburu, está imputada por fraude y falsedad documental.

Según la acusación, Landaburu infló la plantilla de Uatae con trabajadores de Pimec para conseguir más subvenciones. En concreto, la subvención objeto de la causa es una de diciembre de 2021 de 266.000 euros que recibió del propio Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz.

Se da la circunstancia de que, tras conocerse el escándalo por una denuncia de ATA, la organización de autónomos líder del colectivo, el departamento de Yolanda Díaz obligó a Uatae y a Landaburu a devolver la subvención.

No es la primera vez que Uatae es acusada de inflar su plantilla con trabajadores de otras organizaciones sindicales para llevarse más subvenciones públicas. Este diario ha publicado que también en Andalucía ha recibido denuncias similares por utilizar trabajadores de Coag.

Pero Trabajo sigue concediendo subvenciones y dinero público a la organización de Landaburu, donde también ha trabajado su pareja, condenada a dos años de cárcel por las tarjetas black de Bankia.

Landaburu es habitual en las tertulias de Televisión Española y en la cadena Ser. También ahora en La Séptima, el nuevo canal de televisión de marcada tendencia de izquierdas que dirige Javier Ruiz. En sus intervenciones en La Hora de la 1 de TVE con Silvia Intxaurrondo, Landaburu ha defendido a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y las tesis del Gobierno.