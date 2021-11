La asociación de autónomos Uatae, muy cercana al ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, y a la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha inflado su plantilla con trabajadores cedidos del sindicato Coag para así poder optar a mayores subvenciones públicas para gastos corrientes y, además, conseguir más peso en lo que a representatividad en el sector de autónomos se refiere, logrando de esta forma un sillón en la mesa de diálogo social.

De acuerdo con las declaraciones de empleados de Coag en Andalucía y con los documentos aportados, este sindicato agrario ha cambiado durante años los contratos de parte de sus trabajadores para pasárselos a Uatae Andalucía y engordar ficticiamente su plantilla. Una práctica que los expertos consultados califican como cesión ilegal de trabajadores, algo prohibido por la ley.

La asociación Uatae, que dirige la también colaboradora de TVE María José Landaburu, no ha contestado a la llamada de este diario mientras Miguel López, presidente de Uatae en Andalucía y a la vez secretario general de Coag no ha querido dar explicaciones sobre este asunto en conversación con este diario. «Estoy fuera de la oficina, desconozco en estos momentos como funcionan las contrataciones», ha señalado.

El mecanismo definido por algunos trabajadores de Coag es sencillo: en un momento determinado del año se les cambiaba el contrato de trabajo y pasaban a ser empleados de Uatae, aunque en realidad seguían realizando su trabajo habitual en Coag.

«Yo seguía haciendo exactamente lo mismo, pero mi contrato de trabajo era con Uatae. Después, me volvían a meter en Coag al cabo de un tiempo», explican trabajadores del sindicato. «De hecho, lo que demuestra aún más que es cesión ilegal de trabajadores es que las vacaciones o los horarios los seguían marcando desde Coag», señalan.

Correos electrónicos

En efecto, así lo reflejan diferentes correos electrónicos enviados a los empleados, a quienes se anunciaban horarios o vacaciones desde la propia Coag.

En uno de esos correos electrónicos recibidos por empleados de Coag, fechado el 2 de julio de 2019 a las 10:59 horas, se les informa desde ‘contabilidad Uatae’ que «como ya os ha comentado Ignacio, desde hoy 1 de julio estáis dados de alta en Uatae Andalucía». «Necesito vuestro número de cuenta. Respecto a los gastos mensuales os iré avisando sobre la fecha de entrega de los mismos», continúa el correo.

En otro correo, este del 16 de julio de 2018 a las 14:59 horas, A. R. recuerda a varios empleados de Coag que «el informe de gastos del mes de julio me lo tendréis que dar máximo el 25 de julio. Os recuerdo que estáis contratados por una organización de trabajo autónomo, por lo que el asunto o motivo de la reunión ha de venir algo coherente con la organización por la que estáis contratados». Y acaba: «Joaquín, el informe de Eduardo no me vale, viene curso de plaguicidas». En definitiva, se les conmina a mentir en sus declaraciones de gastos para que no se vea que siguen trabajando en Coag pese a tener el contrato con Uatae. En otro correo se les explica el límite legal de los gastos para que estén exentos del pago de IRPF.

Se da la circunstancia de que Uatae forma parte de la nueva patronal que amadrina Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Conpymes, y está integrada en Comisiones Obreras: Uatae es la asociación de autónomos de la central que dirige Unai Sordo. Además, Landaburu mantiene una excelente relación con Yolanda Díaz.

De esta forma, ampliando su plantilla, Uatae ha podido conseguir importantes subvenciones públicas repartidas por la Junta de Andalucía y otros organismos para los gastos corrientes de las organizaciones de autónomos. En 2018, la Junta de Susana Díaz le otorgó 700.000 euros de dinero público, una cifra similar a la que recibió ese año ATA, la organización de autónomos mayoritaria en España y Andalucía, como publicó este diario.