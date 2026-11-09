Yolanda Díaz da 60.000 € a la asociación de autónomos de Landaburu (Uatae) pese a estar imputada por fraude

La organización de autónomos Uatae, cercana a Sumar y adscrita a Comisiones Obreras, ha recibido una subvención del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz de 60.634,5 euros para la promoción de la Responsabilidad Social de las Empresas pese a que su presidenta, María José Landaburu, está imputada por fraude y falsedad documental, acusada de inflar su plantilla con trabajadores de otras asociaciones diferentes a Uatae para conseguir más subvenciones públicas.

La Dirección General de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, ha publicado el 28 de octubre la lista de adjudicatarios de las subvenciones a proyectos de economía social y de responsabilidad social de las empresas.

En el documento, al que ha tenido acceso este diario, el departamento de Yolanda Díaz registra la concesión de más de 60.000 euros a la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), organización de autónomos cercana primero a Podemos y a Pablo Iglesias y ahora en la órbita de Sumar. La ministra de Trabajo presentó en 2023 un libro de Landaburu.

La concesión de esta subvención a Uatae para la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial se produce después de que Landaburu está inmersa en un proceso judicial por inflar la plantilla de Uatae con trabajadores de otra organización para conseguir más subvenciones.

Landaburu está imputada en un juzgado de Madrid por fraude y falsedad documental tras una denuncia de ATA, la organización de autónomos líder del colectivo. El juez investiga si Uatae infló su plantilla con trabajadores de Pimec para conseguir más fondos. Pimec también está imputada en el proceso. Su secretario general, Josep Ginesta, declaró en el juicio que fue Uatae quien infló la plantilla al variar la cifra oficial que ellos le facilitaron.

La concesión de esta subvención de dinero público por parte de Yolanda Díaz es aún más sorprendente después de que, destapado el escándalo, el Ministerio de Trabajo obligó a Uatae a devolver la subvención de 266.000 euros donde se había cometido el supuesto delito denunciado por ATA. Esta subvención se le había concedido en diciembre de 2021.

La Fiscalía le acusa de haber falsificado documentos e inflado su plantilla real con trabajadores de Pimec, la organización de pymes catalana independentista que colaboró en este fraude, según la acusación, para aumentar la cuantía de la subvención al doble, los citados 266.000 euros.

No es el único caso. Este diario ha publicado ya otros casos en Andalucía, donde Uatae inflaba su plantilla con trabajadores de Coag para ganar más subvenciones públicas.

Pese a todo, Trabajo ha vuelto a conceder a Uatae y a Landaburu —que es habitual tertuliana en TVE y la Cadena SER defendiendo las posiciones del Gobierno de Pedro Sánchez y atacando al PP— una subvención pública.