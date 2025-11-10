María José Landaburu, presidenta de Uatae, organización de autónomos adscrita a Comisiones Obreras (CCOO) y cercana a Yolanda Díaz, participa con frecuencia en las tertulias de TVE y la Cadena SER de Prisa, desde donde defiende los argumentos del Gobierno y ataca las posiciones del PP con firmeza. Landaburu está imputada por fraude y falsedad documental al inflar su plantilla con trabajadores de otras asociaciones diferentes a Uatae para conseguir más subvenciones públicas.

Como publica este lunes este diario, el escándalo de las subvenciones de Uatae aumenta. Trabajo envió en septiembre al juez que acusa de fraude a Landaburu un escrito en el que explica que no se trata sólo de una subvención irregular de 266.000 euros, sino que hay otra reclamación de 50.000 euros y otro expediente abierto que aún está pendiente de ejecutarse sobre subvenciones recibidas en 2022.

El modus operandi de Landaburu era simple: inflar su plantilla -criterio para determinar la subvención pública a recibir- con organizaciones diferentes ajenas a Uatae y así engañar a la administración pública correspondiente sobre el tamaño de su asociación.

Con este curriculum, Landaburu acude a las tertulias de Televisión Española y la Cadena SER para defender al Gobierno y atacar al PP, sea Isabel Ayuso, Carlos Mazón o Juan Manuel Moreno Bonilla.

Landaburu no dudó en defender a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por el juicio abierto contra ella por diferentes delitos, utilizando los argumentos del PSOE y del Ejecutivo. Landaburu señaló en La Hora de La 1 de TVE que el caso de Gómez «estaba construido a base de bulos».

La defensa de las posiciones del Gobierno son constantes. En todos los temas, salvo en el del texto del veto a Israel, que criticó como hizo Sumar. En el tema del aborto, que el PSOE sacó a la actualidad en pleno apogeo de sus casos de corrupción, Landaburu dijo en Hora 25 de la Cadena SER sobre el PP que «ya se van a encargar ellos de que las mujeres tengan los mayores problemas posibles para abortar».

Sobre este mismo asunto habló esos días en TVE acusando al PP de pensar «que todas las mujeres somos subnormales», y que el aborto era un derecho de la mujer que el PP quería eliminar.

Sus últimas apariciones han sido para hablar de María Guardiola, presidenta de Extremadura, y de Carlos Mazón, ex presidente de Valencia. Guardiola, que ha subrayado que sin Presupuestos no se puede gobernar, señalando a Pedro Sánchez, ha convocado elecciones anticipadas para el 21 de diciembre.

Landaburu, para defender al Gobierno, quiso destacar que si ése era el argumento que se lo aplicaran también otras comunidades del PP donde los Presupuestos estaban prorrogados. Ni una palabra de Sánchez, que en lo que va de legislatura no ha aprobado ningún Presupuesto.

Sobre Mazón ha cargado de todas las maneras posibles. «No estaba donde tenía que estar. Estuvo 4 horas de fiesta y otra hora haciendo algo que él considera que es reprobable y por eso no cuenta», dijo en la Cadena SER.