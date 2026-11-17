Cielo nuboso en toda la provincia con probables precipitaciones débiles en la mitad norte que irán remitiendo por la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento soplará de manera moderada del suroeste, con rachas fuertes en zonas expuestas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes y lluvias con sol a la tarde

Las nubes se asoman con curiosidad en Zaragoza, presagiando un día lluvioso. Con un cielo cubierto desde la mañana, la probabilidad de chubascos es alta, especialmente hasta el mediodía. En este inicio de jornada, la temperatura se moverá entre los 12 y los 13 grados, con una sensación más cálida que hará que el aire parezca más pesado a medida que la humedad alcanza sus picos. Ese suave viento del sur, que soplará a unos 5 km/h, apenas aliviará el ambiente cargado.

Ya por la tarde, el sol se adentrará con timidez entre las nubes, pero no habrá que confiarse del todo, ya que el riesgo de lluvia disminuirá notablemente. Las temperaturas alcanzarán una máxima de 19 grados, con una sensación térmica que podrá llegar a los 20. La luz del día estará acompañada por la calidez del sol, que brillará hasta la puesta a las 17:41, brindando un cierre de jornada apacible aunque con un retoque de frescura.

Calatayud: nubes y lluvias con viento fuerte

Las nubes grisáceas que cubren el cielo en Calatayud anticipan un día de inestabilidad, donde el viento y la lluvia marcarán el compás de la jornada. A primera hora, la temperatura se sitúa en torno a los 13 grados, creando una atmósfera fresca y algo desapacible. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá variable, con un aumento en la probabilidad de lluvias hacia la tarde-noche, alcanzando un 45% y vientos que soplan del sur a 30 km/h.

Mientras que la mañana se presenta con temperaturas suaves, en la tarde se espera un notable descenso, con máximas de solo 17 grados. La sensación térmica puede llegar a caer hasta los 11 grados, dando paso a un ambiente más frío y la humedad relativa se mostrará agobiante, llegando al 80%. Se recomienda salir preparado con paraguas y abrigo, ya que es un día propenso a sorpresas meteorológicas.

Tarazona: cielo parcialmente nublado y suave viento

Las condiciones de tiempo transcurren con cierta estabilidad, mostrando un cielo parcialmente nublado en la mañana y despejándose ligeramente por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 19 grados, con una leve posibilidad de algunas lluvias matinales y un viento suave que podría soplar desde el sureste.

Es una jornada ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o para llevar a cabo las actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovecha el ambiente apacible antes de que lleguen noches más frescas.