Mr T, de ‘El Equipo A’, estalla contra Netflix por su película documental: «Intentan humillarme»

Laurence Tureaud, el actor conocido universalmente como Mr. T, vuelve a estar de actualidad pese a que lleva décadas alejado de las series y las películas. En los años 80 fue todo un icono gracias a su participación en El equipo A y Rocky III, pero, como ya te contamos en Happy FM, su vida ha cambiado mucho desde entonces. Pese a estar retirado a sus 74 años, esperaba con ilusión el estreno de un biopic titulado Al descubierto: Mr. T, estrenada el pasado 8 de septiembre en Netflix. Sin embargo, tras ver el montaje final dirigido por Scott Weintrob, el actor no ha podido ocultar su profunda decepción con el enfoque elegido para narrar su vida.

En una entrevista, Mr. T sostiene que el problema de la película es que se centra en el estereotipo del tipo duro e ignora al verdadero Mr. T: «El documental me cabreó, porque no cubrieron muchas cosas. Cuando lo vi pensé: ‘¿Qué demonios?’ Es una basura. Me ensalzan y luego intentan humillarme. Dije: ‘Vaya, soy mucho más que eso’. Entrevistaron a mi pastor durante dos días y solo sale 30 segundos en pantalla». A su juicio, esa decisión responde a algo más profundo: «Eso es lo que llamamos, en la comunidad negra, un hombre blanco que quiere cambiar la historia y controlar la narrativa. Si no me conoces, vas a pensar que soy un monstruo».

La polémica con su exagente que no quiso que saliese

Mr. T se muestra especialmente molesto con el protagonismo que se le ha dado en el documental a Peter Young, su antiguo representante, del que asegura haberse distanciado tras demandarlo por firmar supuestamente contratos sin informarle. En el documental de Netflix, Young afirma que Mr. T tomó decisiones terribles a lo largo de su carrera, poniendo como ejemplo Freaked, una comedia ambientada en un circo de fenómenos en la que interpretó a la Mujer Barbuda, de la que, según Young, abandonó el rodaje tres días antes de terminar.

El actor niega por completo esa afirmación sobre su participación en la película, que en España conocimos como La parada de los monstruos: «No tuve ningún problema en interpretar a Freaked, porque íbamos en contra del estereotipo. Estuvieron Brooke Shields, Keanu Reeves y Randy Quaid. Fue un buen papel, pero me está menospreciando por haber participado. Quiere desprestigiar al señor T».

El actor asegura que ese tiempo se podría haber utilizado mejor: «Podrían haber puesto a mi pastor hablando de la gente a la que he ayudado en la comunidad, pero no lo muestran. ¿Por qué no muestran a Mr. T trabajando con los niños de la Fundación Make-A-Wish? ¿Por qué no muestran a Mr. T en el ejército? Así que muestran al Mr. T duro, y luego lo muestran como la Mujer Barbuda. Eso es una agenda. Era una agenda oculta; tenían que socavar lo que represento. ¡Qué broma!».

Mr. T no vio la serie hasta días antes de su estreno en la plataforma

En una entrevista concedida a The Guardian, el actor reconoce que desde la dirección no le han ido informando de cómo iba la grabación y, especialmente, el montaje. Pese a que pidió ver varias veces imágenes, siempre se las negaron: «Empezamos a rodar el año pasado en Semana Santa. No vi el producto final hasta hace un mes. No vi nada en la película. Así que ahora que lo veo, digo: ‘Esto es increíble!’. Les dijimos: ‘No incluyan a Peter (su ex agente) en mi documental’, pero lo hizo».