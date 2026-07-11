La triste vida de Mr. T (M.A. Barracus) tras ‘El equipo A’: sufre una rara enfermedad desde 1995

Con su cresta mohicana y sus cadenas de oro, el personaje de M.A. Barracus se convirtió en uno de los más icónicos de la televisión de los 80 gracias a la serie El Equipo A. Detrás del papel estaba Mr. T, el actor que se hizo famoso por ser el más fuerte de todo el grupo de ex militares. Eso sí, tenía pánico a montar en avión y siempre tenía que ser dormido por sus compañeros con medicación para poder viajar. Décadas después, y tras superar una grave enfermedad, el intérprete ha reaparecido públicamente a los 74 años con un aspecto que sorprende a sus seguidores. En Happy FM repasamos su vida después de que fuese un icono de los años 80 y prácticamente desapareciese tras el final de la serie.

Lawrence Tureaud, mundialmente conocido como Mr. T, dio vida al sargento Bosco Albert ‘B.A.’ Baracus en El Equipo A, la serie que se emitió en la cadena NBC entre 1983 y 1987 para Estados Unidos. En España, el personaje pasó a llamarse M.A. por la traducción de la frase ‘Bad Attitude’ (‘Mala actitud’), siendo ese el motivo por el que había sido expulsado del Ejército tras enfrentarse a sus superiores. Esos retoques son habituales para adaptar nombres, chistes y frases al humor de cada país, puesto que hay detalles que en Estados Unidos funcionarían, pero en España seguro que no hubiéramos entendido en aquel momento. La serie se pudo ver primero en TVE, pasando en los años 90 a Antena 3, siendo uno de los primeros éxitos de la recién nacida cadena. Años después ha seguido emitiéndose en canales de la TDT como Nitro, Mega y hasta ha tenido un paso por 13TV. Como dato curioso, Ana Obregón tuvo un pequeño papel cuando se encontraba viviendo en Estados Unidos —alojada en casa de Julio Iglesias— formándose para ser actriz.

Volviendo a M.A., él era el mecánico y conductor del grupo, que era recordado por su enorme fuerza y el mal genio que tenía. Sin embargo, sentía pánico a volar, lo que obligaba a sus compañeros a dejarlo inconsciente para poder trasladarlo en avión durante las misiones. Durante cinco años y 100 episodios compartió aventuras con míticos como George Peppard (Hannibal), Dirk Benedict (Fénix) y Dwight Schultz (Murdock).

La grave enfermedad que marcó su vida desde 1995

Mr. T reveló hace años que padece un linfoma de células T, un tipo poco frecuente de cáncer que afecta al sistema linfático y que arrastra desde 1995. El actor ha relatado en distintas entrevistas lo duros que fueron los tratamientos y los años conviviendo con la enfermedad, una etapa que él mismo ha descrito como un punto de inflexión espiritual: aseguró que, tras el cáncer, pasó de decir que creía en Dios a sentir que «dependía de Dios», aseguró en una entrevista en la cadena norteamericana FOX.

Pese a su enorme fama para los jóvenes de los años 80 y 90, durante más de dos décadas ha estado apartado de la vida pública y apenas se le ha podido ver. Por eso su aparición en la Fan Expo de Chicago en este año 2026 ha sido una sorpresa enorme. Allí se le ha visto bastante en forma, pese a los más de 70 años que tiene, lo que quiere decir que ha podido superar esa dura enfermedad.

Su nueva filosofía de vida: movimiento consciente y alimentación real

El actor ha cambiado por completo su forma de cuidarse. En lugar de entrenar con pesos enormes como hacía en su juventud, ahora prioriza ejercicios de movilidad para mejorar sus articulaciones, además de estiramientos diarios. A esto suma una alimentación centrada en productos frescos, dejando de lado los ultraprocesados.

Un icono que sigue generando cariño

Mr. T forma parte de esa generación de rostros de los 80 que, pese al paso del tiempo y los problemas de salud, siguen despertando un enorme cariño. Series como El coche fantástico, MacGyver o Los vigilantes de la playa llegaron desde Estados Unidos a España gracias a la televisión, pero llegaron a triunfar en todo el planeta, pese a que todavía quedaban casi 30 años para que supiéramos lo que eran las plataformas de streaming.