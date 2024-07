Ana Obregón recuerda su etapa viviendo con Julio Iglesias: «Tuve que soportar novias raras»

La polémica y las protestas por la la emisión del programa dedicado a Ana Obregón de Los Iglesias: Hermanos a la obra no han impedido que La 1 lo emitiese, aunque lo hiciese al filo de la medianoche. En ese encuentro, la mítica presentadora ha podido recordar la etapa en la que vivió en casa de Julio Iglesias en Estados Unidos y ha contado lo que allí pudo ver.

La noche comenzaba con una entrevista en la que los hermanos pudieron hablar con su clienta y conocer su encargo. Entre sus labores debían adecuar el jardín para que Ana Sandra, la nieta de Obregón nacida por vientre de alquiler, pueda disfrutar con seguridad del entorno, siendo una valla para la piscina su principal preocupación.

Pero antes de comenzar a trabajar también hubo tiempo para hablar de otros temas, como por ejemplo de la unión tan especial que Ana tiene con la familia Iglesias. Aunque ya es una historia muchas veces contada, es posible que no todos los espectadores sepan que durante un tiempo vivió en casa de Julio Iglesias en Estados Unidos, lugar en el que vivió junto a Enrique, Julio José y Chábeli como si de su hermana mayor se tratase.

Todo comenzó debido a que en los años 80 decidió mudarse desde España para formarse como actriz y buscarse un futuro en la industria. Aunque no se puede decir que triunfó, sí que tuvo apariciones en algunas series de éxito como El equipo A, donde se la puede ver en uno de los capítulos manejando armas como una profesional.

Otra de las míticas anécdotas de aquella etapa fue su encuentro con el director Steven Spielberg, al que conoció durante el rodaje de la película Bolero, en la que trabajó junto a la mítica Bo Derek. El cineasta le comentó que era un enamorado de España, momento en el que Anita decidió invitarle a una paella diciéndole que era su especialidad. La realidad es que no tenía ni idea de cocinar, pero no dudó en hacerle un arroz para intentar ganarse su confianza, aunque el resultado fuese un desastre y en multitud de ocasiones ha reconocido que no llegó ni a conseguir que el arroz quedase amarillo.

Pero de aquella época también hubo malos momentos, como el día en el que sufrió un robo en su casa, momento en el que la amistad entre la familia Obregón con Julio Iglesias hizo que la aspirante a actriz se mudase con él y sus hijos. «Me asaltaron en mi casa y me dio un ataque de pánico», explicaba la actriz. «Toncho (amigo de Ana) se lo contó a vuestro padre y él llamó al mío para decirle que me iba a ir a su casa», fue entonces cuando se convirtió en una Iglesias más durante una temporada.

«Era de un productor de Michael Jackson y vuestro padre estaba todo el día con una cámara de sol para estar moreno», ha recordado detalles de aquella mansión ante la mirada atenta de los hermanos. Como dato curioso, recuerda que aquella época vio a muchas mujeres pasar por la vida del cantante: «Tuve que soportar a las novias raras que entraban y salían».

Sobre los hermanos, ha recordado especialmente lo que hacía un pequeño Enrique Iglesias cada vez que la veía: «Estaba todo el día cogiéndome un crucifijo que tenía puesto para que me agachara y verme el escote». Desde entonces guarda un especial cariño por el cantante y su familia, al que sale a defender en los medios cada vez que tiene ocasión.

Pese a que el resultado de la reforma quedó a su gustó, lo cierto es que la audiencia sigue dando la espalda al programa pese a la visita de Ana Obregón. El cambio de última hora de TVE para esconder el programa en el late night -comenzó a las 23:55 h.- no le ha servido para mejorar sus datos y se ha conformado con un pobre 4.9% de share y 269.000 espectadores en una franja con menor competencia.