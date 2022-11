La 1 de Televisión Española emitió el pasado sábado una nueva entrega de La gran confusión, el programa presentado por Javier Sardá, que en esta ocasión tuvo a Ana Obregón como gran protagonista. La actriz y presentadora se abrió en canal, revelando detalles de su vida nunca antes contados públicamente.

Una de las anécdotas que la actriz desveló, tuvo que ver con el comienzo de su carrera en Estados Unidos «Me detuvieron en Los Ángeles porque me confundieron con una prostituta», contó sobre un episodio ocurrido cuando rodaba la serie El Equipo A.

«Estaba en Los Ángeles rodando el Equipo A y me llama mi representante y me dice que Tom Cruise va a rodar una película y quería una actriz sin acento, que le daba igual que fuese de Italia, de España… El papel era de prostituta», comenzó explicando Ana Obregón.

📢 ¿Recordáis las famosas duchas que se daba Ana Obregón en «¿Qué apostamos?» ¿O las retransmisiones de las campanadas de fin de año? Pues mañana nos cuenta vivencias inéditas en #ConfusiíonTele, a las 23.50 en @la1_tve, con @Loles_Leon @BelindaWB y todo el equipo @VISIONATV pic.twitter.com/vjEhmsrrml — Xavier Sardà (@XavierSarda_) November 4, 2022

«Fui a la prueba y dijeron que era muy buena actriz, pero que era sofisticada. Así que pedí repetir la prueba y estuve una semana sin ducharme y preparándome para no ser sofisticada. Llegué media hora antes el día de la prueba y yo por allí paseando con esa guisa, y vi que un coche de Policía me iba siguiendo», continuó explicando.

«Se para y me dice: ‘no puedes trabajar aquí’. Yo le dije que era actriz y que iba a un casting, pero me metieron en el coche. Acabé en la comisaria de Beverly Hills y allí tuve que llamar a mi repre. ¡Encima no me dieron el papel!», contó Ana Obregón entre risas, dejando a Javier Sardá completamente en shock.

Por otro lado, Ana también habló sobre los últimos días junto a su hijo: «Lo decía mi hijo: lo único que te llevas es el tiempo y el amor que has dedicado a las personas que quieres. Mejor coleccionar momentos y no cosas. Dedícales este tiempo a las personas que quieres, es mejor que coleccionar vestidos, zapatos o premios. Ni siquiera los aplausos. Todo eso no significa nada», recordaba Ana visiblemente emocionado.