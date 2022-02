Bertín Osborne estrena este lunes nueva temporada de ‘Mi casa es la tuya’. Lo hace con una de las entrevistas más duras que el presentador ha tenido que hacer.

Ana Obregón ha elegido a su amigo para dar su primera entrevista tras la trágica perdida de su hijo, Aless Lequio, que falleció a causa de un cáncer el pasado 13 de mayo de 2020, fecha muy sentida por la actriz. El pasado domingo, Emma García charló con Bertín en el plató de ‘Viva la Vida’ sobre cómo vivió la entrevista que estrenará la nueva temporada.

«Yo me perdono la vida todos los días». El dolor infinito de una madre.💔💔💔@anitaobregon muy pronto en #MiCasaEsLaTuya pic.twitter.com/0Fxe3gtWGs — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) February 16, 2022

El presentador todavía emocionado al recordar la dureza de la entrevista comentó su punto de vista acerca de esta nueva entrega: “El programa va a ser bastante especial. Ha sido el más duro que he hecho de los 150 que llevo. Me ha contado con pelos y señales todo lo que pasó desde el primer día. Por un lado es muy emotivo, pero durísimo. Va a haber mucha gente que se sienta identificada con ella. Era muy difícil no llorar.”

Muy pronto… ⏰⏰⏰ #MiCasaEsLaTuya pic.twitter.com/ca35B4Svdb — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) February 17, 2022

Durante la entrevista, Ana Obregón hace confesiones muy duras que terminan por dejar al presentador muy afectado, un estado que sigue arrastrando por el momento: “Además de mi cercanía con ella, aquello fue muy desgarrador. Es muy raro aquel que no tenga alguien muy cercano que ha vivido una situación así. Entonces te remueve muchísimas cosas. Tal y como te lo cuenta Ana… Te explica lo que le pasaba a él, a ella, a los de alrededor, quiénes iban, quiénes no iban. Muy duro.”

Conmovido y recordando las palabras de su amiga, Bertín Osborne hizo una reflexión ante la dura realidad que Ana Obregón ha tenido que vivir: “En el fondo es bonito y esperanzador ver cómo una persona así intenta salir adelante y sobreponerse. Ella tiene que vivir con esto el resto de su vida pero está peleando como una leona para volver a ser ella. Cosa que es muy complicada pero que entre todos intentaremos que vuelva por lo menos a sonreírle a la vida. Al final del programa conseguimos que lo hiciera».