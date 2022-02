Ana Obregón vuelve a la televisión por todo lo alto y lo hace de la mano de lo que promete ser una de sus entrevistas más importantes. Un encuentro con Bertín Osborne que tendrá lugar en el programa de ‘Mi casa es la tuya’ y donde será la invitada especial de la velada. Cabe destacar que la actriz ha concedido hasta la fecha varias entrevistas para algunos medios escritos, dio las Campanadas en 2021 y tenía previsto hacerlo en 2022, aunque el Covid-19 se lo impidió.

Sin embargo, desde el fallecimiento de su hijo Aless Lequio, Ana Obregón no ha dado ninguna entrevista destinada a ser emitida en televisión, hasta ahora. Un año y nueve meses después del fallecimiento de su hijo, la actriz ha decidido sentarse con Bertín Osborne y abrir su corazón. Una entrevista que, por lo que se ha visto en las imágenes promocionales, no ha sido nada fácil para ella.

¡Cuánto dolor en las palabras de @anitaobregon ! Se me parte el corazón con esta entrevista 💔.

Muy pronto en #MiCasaEsLaTuya pic.twitter.com/nmkyldLURM — Bertín Osborne (@BertinOsborne) February 16, 2022

«Se fue y yo me fui con él, Bertín, ahí dejé de ser fuerte, no entiendo con lo fuerte que fui, cómo ahora no lo soy. Yo me perdono la vida todos los días», confiesa la actriz en uno de los videos promocionales de la entrevista con Bertín Osborne. Palabras donde la artista hace referencia al fallecimiento de su hijo.

La entrevista de Obregón ha sido la elegida para dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada de ‘Mi casa es la tuya’, la cual comenzará este lunes 21 de febrero. Un lanzamiento por todo lo alto que será emitido en Telecinco en horario prime time, es decir, a las 22:00 horas. Y es que, Mediaset lleva días promocionando dicha entrevista y lanzando nuevos vídeos promocionales con fragmentos muy breves, pero oficialmente ya han anunciado la fecha de su gran estreno.