El podemita Sotomayor hace el ridículo para criticar a Ayuso: «Circuitos urbanos de F1 sólo están en Madrid y Valencia»

Roberto Sotomayor, ex atleta y candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid en 2023, ha hecho el ridículo para criticar a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez-Almeida por el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid. Para quejarse de que se haga esta carrera de F1 en la capital de España, Sotomayor ha dicho que «sólo hay dos circuitos urbanos» en el Mundial de Fórmula 1: «Madrid y Valencia».

Las palabras son esperpénticas, porque, además de que hay varios circuitos urbanos en el calendario de 2026 (como en el de 2027 y en los últimos años), en Valencia hace ¡14 años! que no se celebra ya un Gran Premio de Fórmula 1.

«Circuitos urbanos de Fórmula 1 pocos hay en el mundo. Somos el único (en referencia a Madring) con el de Valencia», ha dicho Sotomayor, que no sacó ningún escaño con Podemos cuando se presentó a las elecciones municipales de 2023.

Esta mentira la ha dicho para criticar que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital se lanzaran a albergar este GP de España en Madrid, que una vez celebrada su primera edición se ha demostrado que ha sido todo un éxito. «Me parece una falta de respeto que no se haya tenido en cuenta a los vecinos del barrio antes de hacer el circuito», ha dicho Sotomayor en el programa Todo es Mentira.

El argumento es un desastre porque en la actual Fórmula 1 hay hasta seis circuitos urbanos: Miami, Mónaco (el más tradicional de todos, que ni ha nombrado), Azerbaiyán, Singapur, Las Vegas y Arabia Saudí (aunque en este 2026 se canceló por la guerra). A todos ellos sí se añadiría Madrid (siete), aunque el trazado se considera semiurbano, que no es lo mismo.

El que no está en el calendario, y es así desde 2012, es el de Valencia, que sí fue urbano, pero en el que sólo se corrió allí desde 2008 a 2012. Para Roberto Sotomayor, en Valencia se sigue corriendo en Fórmula 1. Se ha quedado anclado 14 años en el tiempo.