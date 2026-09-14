Santiago Segura (61 años) sobre la política en España: «Los guardianes de la moral siempre me han caído mal»

Santiago Segura ha vuelto a pronunciarse sobre la política española y la forma en la que las distintas ideologías intentan conectar con la sociedad. El actor y director, conocido por su trayectoria cinematográfica y por la saga Torrente, abordó esta cuestión durante una entrevista. En la conversación, reflexionó sobre los llamados «guardianes de la moral», el comportamiento de determinados sectores políticos y el cambio de preferencias ideológicas entre los jóvenes. Sus palabras abren un debate sobre la polarización, la libertad individual y la manera en la que se construyen las identidades políticas.

Una crítica a los guardianes de la moral

Durante la entrevista, Santiago Segura explicó que nunca le han gustado quienes adoptan una posición de superioridad moral frente a los demás. Para ilustrar su argumento, recordó una época en la que, según su percepción, determinados sectores conservadores juzgaban la apariencia, las lecturas o el comportamiento de los jóvenes. El actor puso como ejemplo las críticas al pelo largo, la barba o los libros que podían considerarse inapropiados.

Su reflexión no se limitó a una crítica a la derecha tradicional. Santuago Segura sostuvo que, en su opinión, la izquierda actual puede provocar una reacción similar cuando adopta una actitud que transmite a los demás cómo deben pensar o comportarse. El actor resumió esta idea con una frase contundente. «Los guardianes de la moral siempre me han caído mal».

El giro ideológico de los jóvenes

Uno de los asuntos centrales de la entrevista fue el cambio en las preferencias políticas de una parte de la juventud. Santiago Segura cuestionó la idea de que las nuevas generaciones deban identificarse necesariamente con posiciones progresistas y consideró que determinadas actitudes de la izquierda pueden contribuir a que algunos jóvenes se alejen de ella.

Santiago Segura utilizó la imagen de un péndulo para describir lo que considera un desplazamiento político. A su juicio, cuando una corriente ideológica trata de imponer su visión, puede generar una reacción contraria que favorezca al otro extremo. Su propuesta fue dejar de mover ese péndulo y buscar una posición más equilibrada, alejada de los enfrentamientos constantes.