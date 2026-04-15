Santiago Segura puede presumir desde hace años de ser el gran jefe de la taquilla española, desde que en 1998 estrenó aquel primer Torrente, el brazo tonto de la ley. El director y actor ha conseguido un enorme imperio gracias a sus éxitos con sagas como Torrente, Padre no hay más que uno y A todo tren, aunque también a empresas como AE William.

En el momento de publicar este artículo, Torrente presidente ya suma 26,2 millones de euros de recaudación en sus cinco semanas en la cartelera, colocándose como la película más exitosa del año en nuestro país. Así queda el ránking:

‘Torrente, presidente’ – 26.100.000 €

‘Aida y vuelta’ – 5.067.803 €

‘Abuela tremenda’ – 2.811.191 €

‘Ídolos’ – 2.082.066 €

‘Amarga Navidad’ – 2.081.449 €

Pero los récords de la nueva entrega de Torrente no paran ahí, puesto que ya se ha colado entre las cinco que más dinero han conseguido en la historia del cine español.

Ya ha conseguido superar a Un monstruo viene a verme y podría llegar a superar a Alejandro Amenábar con Los otros. El cuarto puesto histórico podría ser lo más alto que podría llegar, puesto que es imposible que llegue a los 36 millones de Ocho apellidos catalanes.

‘Ocho apellidos vascos’ – 56.194.668 €

‘Lo imposible’ – 42.444.290 €

‘Ocho apellidos catalanes’ – 36.146.627 €

‘Los otros’ – 27.254.163 €

‘Torrente presidente’ – 26.100.000 €

‘Un monstruo viene a verme’ – 26.507.290 €

‘El orfanato’ – 25.061.449 €

Para analizar el fenómeno Torrente, hay que recordar que Torrente 2. Misión en Marbella era hasta ahora la entrega más taquillera de la saga con más de 22 millones de euros, pero ese récord ha sido fulminado por la sexta entrega. Eso deja claro que el olfato de Santiago Segura para esperar ha sido un acierto.

De la vida privada del director apenas se sabe que está casado con María Amaro, maquilladora que trabajó en la primera entrega de Torrente, con la que tiene dos hijas: Calma y Sirena, dos nombres bonitos y originales.

Nunca ha querido hablar de su imperio empresarial. La última vez fue en su reciente paso por La Revuelta, de donde se marchó sin dar una cantidad de dinero en el banco y en patrimonio. Pese a todo, no hace falta ser economista para imaginar que tiene la cuenta corriente muy saneada.

AE William Holding: El cerebro financiero del amiguete

AE William Holding es el nombre de la empresa que está detrás de todos sus proyectos, siendo esta la que maneja todos los proyectos. Eso sí, siempre con ayuda de empleados y gente de confianza, puesto que le sería imposible estar en el día a día de todos.

Está detrás de Amiguetes Entertainment (esa sí es más conocida por el público). En ella, Santiago Segura Silva figura como administrador único.

Su sede social, como el resto de sus empresas, se encuentra en la madrileña calle de San Bernando, 63, cerca de la Gran Vía. Curiosamente, aunque nada tienen que ver con él, a unos pocos metros de una de las famosas saunas del suegro de Pedro Sánchez.

De William Holding nacen otras empresas como Amiguetil Music y la citada Amiguetes Entertainment (que antes fue Amiguetes Enterprises), todas ellas relacionadas con el cine.

También aparece como administrador único de Promociones Skolnick, empresa que está dedicada al mundo inmobiliario, gestionando en ella sus inversiones en el mundo del ladrillo. La empresa sigue activa desde el año 2010.

Las propiedades de Santiago Segura

Según publica la revista Lecturas, el director más exitoso del cine español vive en la Gran Vía de Madrid en un piso de 150 m². La citada publicación asegura, además, que también tiene a su nombre otro piso en la localidad madrileña de Leganés, donde también cuenta con dos plazas de garaje.

Otro de los grandes proyectos es el Castillo de Pedraza, en Segovia. Es sabido que el director adquirió esta propiedad junto a su amigo, el también humorista José Mota. Tras comprarlo en 2023 y realizar la remodelación necesaria, el recinto reabrió sus puertas en 2025.

Con You Show, otra de sus compañías, se hizo con la gestión del Teatro Príncipe Pío, situado junto a la conocida estación que lleva el mismo nombre en Madrid.

Santiago Segura, una fortuna discreta nacida del cine

Estas son sólo algunas de las empresas con las que ha ido facturando millones de euros cada año, un imperio que comenzó, no hay que olvidarse, con el mundo del cine.

Fue gracias al nacimiento de Torrente cuando sus cuentas se sanearon y pudo dar el salto a ser director, productor y actor de decenas de películas. Antes de triunfar, tenía que conseguir dinero para sus cortos gracias a su participación en concursos de televisión.