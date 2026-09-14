La doble función de la malla con la que juega Alcaraz: «Se utiliza como apoyo para generar protección y seguridad al deportista»

Es domingo, 23 de agosto, y Carlos Alcaraz ya se deja ver por las instalaciones de Flushing Meadows para ejercitarse de cara al US Open, el primer torneo que ha disputado tras 139 días lesionado de su muñeca derecha. Reapareció con una malla de compresión que va desde el codo hasta prácticamente la mencionada muñeca. Fue su compañera de viaje durante todo el torneo y Alcaraz no resistió molestia alguna en ningún partido. ¿Cómo funciona?

«La compresión ejercida por la manga genera un estímulo mecánico continuo sobre la piel que activa principalmente mecanorreceptores dérmicos de bajo umbral. Es una estrategia especialmente interesante: estabilizar y aportar información mecánica desde la compresión, mientras se interviene sobre la información sensorial epidérmica relacionada con el dolor», cuenta Paco Selva a OKDIARIO, fisioterapeuta, doctor a la vez que director del Máster en Valoración, Fisioterapia y Readaptación en el Deporte de la Universidad de Valencia.

La malla no es nueva para Alcaraz, ya la llevó durante gran parte de la gira sobre tierra batida de 2024, en el Mutua Madrid Open y Roland Garros. Arrastraba molestias en su codo derecho y Juanjo Moreno, su fisioterapeuta tanto de entonces como actualmente, le recomendó su uso. También para el US Open. «No sé exactamente cómo funciona y en qué me ayuda, pero él si dice que me la ponga, me la pongo. Confío plenamente en él», afirmó el tenista en Nueva York. La malla también actúa psicológicamente en Alcaraz.

«Sentir el brazo comprimido y sujeto puede generar una mayor percepción de protección y seguridad. Esto no significa necesariamente que la manga aumente la estabilidad mecánica del brazo, sino que el deportista puede percibirlo como más seguro. Este aspecto adquiere especial relevancia después de una lesión. En un deportista de élite, recuperar la confianza para ejecutar movimientos rápidos y explosivos no depende exclusivamente de las capacidades mecánicas de los tejidos, sino también de cómo percibe y siente la extremidad durante el gesto deportivo. En esto, su fisio Juanjo Moreno, es experto», añade Paco.

En la misma línea se mueve Josefina Cutillas, psicóloga de Alcaraz durante su etapa de formación tenística. «Puede servir para recordarte ‘bueno, no pasa nada, puedo jugar como siempre he jugado con esa intensidad porque estoy protegido y no va a haber ningún problema’. El jugar con esta malla cuando lo está utilizando, entiendo que es porque le da esa seguridad y tranquilidad. Me imagino que es una manera de saber que puede hacer el juego de siempre y no haber ningún problema», detalla.

Alcaraz aterrizó en Nueva York en busca de respuestas y se marchó lleno de certezas. Ha vuelto a competir tras 139 días alejado de los torneos; ha cogido ritmo competitivo con cinco partidos en diez días; y lo más importante, esa muñeca está sana. No ha reproducido ni un problema. Así que Alcaraz se marcha de Nueva York con la cabeza alta y la satisfacción personal. Quería ganar, claro, pero lo que quería especialmente era probarse. Física y tenísticamente. El nivel de ambos intangibles sale reforzado del US Open.