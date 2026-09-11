Alcaraz y un regreso próspero: «Ha tenido parón físico, pero no parón mental y la visualización refuerza la confianza»

Se rozan las cuatro de la mañana en la Arthur Ashe cuando Carlos Alcaraz, rodeado de decenas de periodistas, se persona en las tripas del recinto para analizar su eliminación. Ha caído ante Shelton tras más de cuatro horas y media de batalla contra los elementos, pero sonríe, no deja de esbozar una sonrisa. La misma con la que abandonó la pista. Una sonrisa eterna. Tiene motivos para ello. Aterrizó en Nueva York en busca de respuestas y se marchó lleno de certezas.

Ha vuelto a competir tras 139 días alejado de los torneos; ha cogido ritmo competitivo con cinco partidos en diez días; y lo más importante, esa muñeca está sana. El viaje hasta este pozo de optimismo tiene su origen en Barcelona, cuando el pasado 15 de abril tuvo que retirarse por lesión y los plazos de recuperación marcaron una realidad más paciente para Carlitos. Le tocaba sanar y sanar bien. El cómo importaba más que el qué. Se ausentó de los Masters 1.000 de Madrid y Roma; Roland Garros, la gira de hierba completa con Wimbledon incluido; y los también Masters 1.000 de Montreal y Cincinnati.

El imaginario planificado decía que debía reaparecer en Cincinnati para coger ritmo de cara al US Open, pero la muñeca pidió más tiempo y llegó a Nueva York sin un solo partido en sus piernas. «Es recomendable jugar primeros partidos para ir sumando confianza en cada comportamiento», explica a OKDIARIO Josefina Cutillas, psicóloga de Carlos Alcaraz durante su etapa de formación tenística. Así fue el murciano, obligado por las circunstancias a competir en un Grand Slam cuyos partidos son al mejor de cinco sets, con mayor desgaste físico y mental y sin la recomendada prescripción médica de haber podido probarse en otro torneo para ir recuperando confianza.

«La confianza en el deporte no se trabaja de manera puntual, es algo que se va haciendo toda la vida y Carlos lleva haciéndolo desde siempre. Ha entrenado desde pequeño para ganar la seguridad y confianza que ahora mismo demuestra en estas situaciones. Desde los ocho años que lo conozco. Ha tenido un parón físico, pero no mental. Precisamente ha podido trabajar más técnicas para ganar seguridad al estar sin competir. La visualización refuerza la confianza. Si se intenta visualizar cada uno de los movimientos como si uno estuviera en la pista; la derecha, el revés, el saque… Se generan emociones de éxito que van calando positivamente», añade.

En el US Open se ha visto un Alcaraz capaz de trasladar la duda de si había estado sin competir porque sus golpes llevaban la contraria a la lógica. Especialmente su derecha, vigorosa desde su primer partido. «Cuando se consigue trabajar bien lo que mencionaba, se logra tener una sensación casi idéntica a lo que visualizas. También se tienen que gestionar emociones como la frustración y la ansiedad, fruto de no poder competir. Se trabaja con pensamientos positivos y luego, cuando se vuelve a estar en activo, uno no se siente desconectado», detalla Josefina.

Los planes de Alcaraz tras el US Open

Carlitos ha despegado. Su viaje en la segunda mitad de la temporada no ha hecho más que comenzar. Concluida su participación en el US Open, Alcaraz regresará a España y tendrá unos días de descanso hasta volver a empuñar la raqueta en Londres, para disputar la Laver Cup (25 al 27 de septiembre). El murciano volverá a liderar el equipo de Europa formado por Zverev, Cobolli, Mensik y su compatriota Rafa Jódar. España tendrá dos tenistas en el mismo equipo por primera vez en su historia.

Tras Londres iniciará la gira asiática. Viajará a Tokio para defender su corona en el ATP 500 del país nipón (30 de septiembre al 6 de octubre) y de Japón directamente a China para competir (7 al 18 de octubre) en el Masters 1.000 de Shanghái que no disputó el curso pasado. Tras ello, volará a Riad para jugar (21 al 24 de octubre), por tercera edición consecutiva, el Six Kings Slam, la millonaria exhibición a la que entrará en semifinales por currículum.

Su vuelta a Europa significará también el final de la temporada. Podría tener un mes de noviembre con una sola semana de respiro. Disputará (2 al 8 de noviembre) el Masters 1.000 de París, el último de la temporada, y descansará una semana hasta volar a Turín para competir (del 15 al 22 de noviembre en las ATP Finals. Hasta aquí su temporada programada hasta el momento, aunque podría tener todavía un torneo más.

En caso de que España gane a Chile el próximo fin de semana y saque su billete para las Finales de la Copa Davis, Alcaraz iría con el equipo español (24 al 29 de noviembre) en busca de la séptima Ensaladera. Ese sí sería el punto y final al curso y en diciembre iniciaría la pretemporada. Cabe destacar que a mediados de mes (12 de diciembre) tiene fechada una exhibición con Fonseca en Sao Paulo. Así las cosas, la hoja de ruta del murciano hasta precintar el curso presenta cinco torneos con posibilidad de seis y dos exhibiciones. A por lo visualizado.