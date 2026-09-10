Alcaraz, una sonrisa eterna y el objetivo cumplido en el US Open: «Esto es por lo que salto a entrenar cada día»

Se rozan las cuatro de la mañana en la Arthur Ashe cuando Carlos Alcaraz, rodeado de decenas de periodistas, se persona en las tripas del recinto para analizar su eliminación. Ha caído ante Shelton tras más de cuatro horas y media de batalla contra los elementos, pero sonríe, no deja de esbozar una sonrisa. La misma con la que abandonó la pista. Tiene motivos para ello. Ha vuelto a competir tras 139 días alejado de los torneos; ha cogido ritmo competitivo con cinco partidos en diez días; y lo más importante, esa muñeca está sana.

No ha reproducido ni un problema. Así que Alcaraz se marcha de Nueva York con la cabeza alta y la satisfacción personal. Quería ganar, claro, pero lo que quería especialmente era probarse. Física y tenísticamente. El nivel de ambos intangibles sale reforzado del US Open. «Esto es lo que echábamos de menos, las batallas. Intentar ganar y buscar soluciones cuando las cosas no van bien. Realmente lo habíamos echado de menos», dijo Alcaraz a los medios españoles desplazados a Nueva York, entre ellos OKDIARIO.

Alcaraz llegó en busca de respuestas y se va lleno de certezas. «Hemos jugado grandísimo tenis, la gente ha disfrutado, el estadio estaba lleno a las tres de la mañana… Estos son los momentos por los que entrenamos y saltamos día a día a los entrenamientos. Me voy contento y con ganas de volver a casa, entrenar y competir, que hay torneos muy importantes a la vuelta de la esquina. Nos vamos sanos y con ganas de seguir mejorando. Ya pensando en lo que queda de temporada, que hay ganas», añadió.

Lo que hará Alcaraz ahora

Su viaje en la segunda mitad de la temporada no ha hecho más que despegar. Concluida su participación en el US Open, Alcaraz regresará a España y tendrá unos días de descanso hasta volver a empuñar la raqueta en Londres, para disputar la Laver Cup (25 al 27 de septiembre). El murciano volverá a liderar el equipo de Europa formado por Zverev, Cobolli, Mensik y su compatriota Rafa Jódar. España tendrá dos tenistas en el mismo equipo por primera vez en su historia.

Tras Londres iniciará la gira asiática. Viajará a Tokio para defender su corona en el ATP 500 del país nipón (30 de septiembre al 6 de octubre) y de Japón directamente a China para competir (7 al 18 de octubre) en el Masters 1.000 de Shanghái que no disputó el curso pasado. Tras ello, volará a Riad para jugar (21 al 24 de octubre), por tercera edición consecutiva, el Six Kings Slam, la millonaria exhibición a la que entrará en semifinales por currículum.

Su vuelta a Europa significará también el final de la temporada. Podría tener un mes de noviembre con una sola semana de respiro. Disputará (2 al 8 de noviembre) el Masters 1.000 de París, el último de la temporada, y descansará una semana hasta volar a Turín para competir (del 15 al 22 de noviembre en las ATP Finals. Hasta aquí su temporada programada hasta el momento, aunque podría tener todavía un torneo más.

En caso de que España gane a Chile el próximo fin de semana y saque su billete para las Finales de la Copa Davis, Alcaraz iría con el equipo español (24 al 29 de noviembre) en busca de la séptima Ensaladera. Ese sí sería el punto y final al curso y en diciembre iniciaría la pretemporada. Cabe destacar que a mediados de mes (12 de diciembre) tiene fechada una exhibición con Fonseca en Sao Paulo. Así las cosas, la hoja de ruta del murciano hasta precintar el curso presenta cinco torneos con posibilidad de seis y dos exhibiciones.