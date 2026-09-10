Los próximos pasos de Alcaraz tras el US Open: descanso, cinco torneos fijos y una exhibición millonaria

Carlos Alcaraz aterrizó en Nueva York en busca de respuestas y se marcha lleno de certezas. El cierre del US Open no fue el anhelado, pero su regreso resultó vigoroso para haber estado 139 días alejado de la competición. De la Arthur Ashe se marchó sonriente, «con la cabeza alta» y la convicción de ir por buen camino. «Ya estoy pensando en lo que queda de temporada, hay torneos importantes a la vuelta de la esquina y hay ganas. Realmente lo hemos echado de menos», expresó.

Su viaje en la segunda mitad de la temporada no ha hecho más que despegar. Concluida su participación en el US Open, Alcaraz regresará a España y tendrá unos días de descanso hasta volver a empuñar la raqueta en Londres, para disputar la Laver Cup (25 al 27 de septiembre). El murciano volverá a liderar el equipo de Europa formado por Zverev, Cobolli, Mensik y su compatriota Rafa Jódar. España tendrá dos tenistas en el mismo equipo por primera vez en su historia.

Tras Londres iniciará la gira asiática. Viajará a Tokio para defender su corona en el ATP 500 del país nipón (30 de septiembre al 6 de octubre) y de Japón directamente a China para competir (7 al 18 de octubre) en el Masters 1.000 de Shanghái que no disputó el curso pasado. Tras ello, volará a Riad para jugar (21 al 24 de octubre), por tercera edición consecutiva, el Six Kings Slam, la millonaria exhibición a la que entrará en semifinales por currículum.

Su vuelta a Europa significará también el final de la temporada. Podría tener un mes de noviembre con una sola semana de respiro. Disputará (2 al 8 de noviembre) el Masters 1.000 de París, el último de la temporada, y descansará una semana hasta volar a Turín para competir (del 15 al 22 de noviembre en las ATP Finals. Hasta aquí su temporada programada hasta el momento, aunque podría tener todavía un torneo más.

En caso de que España gane a Chile el próximo fin de semana y saque su billete para las Finales de la Copa Davis, Alcaraz iría con el equipo español (24 al 29 de noviembre) en busca de la séptima Ensaladera. Ese sí sería el punto y final al curso y en diciembre iniciaría la pretemporada. Cabe destacar que a mediados de mes (12 de diciembre) tiene fechada una exhibición con Fonseca en Sao Paulo. Así las cosas, la hoja de ruta del murciano hasta precintar el curso presenta cinco torneos con posibilidad de seis y dos exhibiciones.