Alcaraz cierra el US Open con la cabeza alta: «Me voy contento y con ganas de volver a casa, entrenar y competir»

Con el ace de Shelton, el último de los siete que consiguió, se acabó el recorrido de Alcaraz en el US Open. Un camino lleno de autoexigencia después de 139 días inactivo. Llegó a Nueva York con la intención de probarse física y tenísticamente y terminó rozando las semifinales del último Grand Slam del año. El murciano cayó tras una batalla de cuatro horas y media y la sonrisa no se borraba de su rostro. Presidió su rostro a su encuentro con los medios españoles desplazados a Nueva York, entre ellos OKDIARIO. Alcaraz se va del US Open con la cabeza alta.

«Son partidos muy duros. Sesión de noche, con mucha humedad, la bola se vuelve difícil de manejar… Delante tenía un Shelton que ha jugado un partido muy completo y maduro. Ha sabido lo que tenía que hacer en todo momento y físicamente está como una bestia. Parecía que no tenía ningún tipo de debilidad. Nos exigimos día a día para encontrar la manera de encontrarte mejor y dar el mejor tenis. Después del tercer set he encontrado la manera de volver. Lo he conseguido hasta el último punto, que lo hemos peleado. Estamos contentos de ello», inició.

Alcaraz detalló los motivos por los que se va con la cabeza alta. «Ha habido momentos en los que podía haber hecho un poco más. Siempre te exiges una vez sales a la pista. En el tie-break iba dos puntos arriba y con segundo saque suto y fallé el resto. Son ese tipo de cosas las que hubieran cambiado la perspectiva. Pero nos vamos contentos y con la cabeza bien alta. Hemos peleado y llevado al límite a un jugador que viene jugando a un nivel muy alto en esta gira. Queríamos ganar y seguir en el torneo, pero lo más importante era salir del torneo con partidos jugados, ritmo alto y, especialmente, sanos. Nos vamos sanos y con ganas de seguir mejorando. Ya pensando en lo que queda de temporada, que hay ganas», añadió el murciano.

Alcaraz ya piensa en lo que viene. «Hemos salido de la pista sonriendo, contentos. Nunca es agradable perder, pero siempre hay que ver la perspectiva de las cosas. Hemos jugado grandísimo tenis, la gente ha disfrutado, el estadio estaba lleno a las tres de la mañana… Estos son los momentos por los que entrenamos y saltamos día a día a los entrenamientos. Nos exigimos día a día para dar espectáculo. Me voy contento y con ganas de volver a casa, entrenar y competir, que hay torneos muy importantes a la vuelta de la esquina. Esto es lo que echábamos de menos, las batallas. Intentar ganar y buscar soluciones cuando las cosas no van bien. Realmente lo habíamos echado de menos», finalizó Alcaraz.