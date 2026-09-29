Jorge Rey y la AEMET coinciden y avisan por lo que está a punto de llegar a España: «Viene un frente con ganas de arrear»

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene este martes, 29 de septiembre, el nivel rojo de aviso, el de peligro extraordinario, en el litoral y el prelitoral norte de Tarragona. Ha estado activo entre las 6.00 y las 14.59 y prevía acumulaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado en un periodo de entre tres y seis horas. El organismo advierte de probables inundaciones y crecidas y pide seguir las indicaciones de Protección Civil.

Hay avisos por lluvias, tormentas, viento u oleaje en siete comunidades autónomas. El nivel naranja por lluvias y tormentas afecta a Barcelona, Gerona y Tarragona, y el naranja por precipitaciones a Castellón y Valencia. La Coruña está en naranja por oleaje. Las tormentas pueden ir acompañadas de granizo y llegan con un descenso de las temperaturas en buena parte del país.

En Cataluña, Protección Civil ha activado en fase de alerta el plan especial de emergencias por inundaciones. Ha pedido evitar los desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas y no acercarse a ríos, rieras ni barrancos. La Generalitat ha enviado varios mensajes de alerta a los móviles por el riesgo de crecidas súbitas, sobre todo en las comarcas del Alto Panadés, Anoia y Bajo Llobregat.

La situación ha obligado también a suspender la circulación de trenes. Según Informativos Telecinco, Renfe paró los trenes de alta velocidad y regionales en Cataluña entre las 9.00 y las 11.00, lo que afectó a los servicios AVE, Avant, Media Distancia y Euromed. El Servicio Meteorológico de Cataluña, por su parte, elevó a rojo el aviso por intensidad de lluvia para este martes, con un grado de peligro de cinco sobre seis.

Lo que anticipa Jorge Rey

Jorge Rey, conocido en redes sociales por sus predicciones del tiempo, ha analizado el episodio en su último vídeo. «El modelo que usa la Agencia Estatal de Meteorología pronostica fuertes tormentas para este martes en la zona costera. Aunque los modelos de manera general hablan de tormentas, pero normales», explicó.

Según Jorge Rey, las tormentas serán más intensas el viernes y, sobre todo, durante el fin de semana. «Afectará al oeste peninsular, zona centro, e incluso las áreas costeras de Valencia, Cataluña y Baleares», señaló. Para el martes y el jueves anticipa jornadas «de lluvias» en el Mediterráneo y el centro peninsular.

Jorge Rey también prevé fuerte viento en estos días, especialmente en el noroeste. «Viene un frente que no entra con fuerza de lluvias generalizadas, pero sí con ganas de arrear», afirmó. De cara a la semana próxima, sostiene que los modelos apuntan a «más inestabilidad a las puertas del Pilar», que se celebra el 12 de octubre.

Estas previsiones son personales y no sustituyen a los avisos oficiales. La AEMET recomienda seguir la evolución de sus avisos, que pueden cambiar a lo largo de la jornada según avance el episodio.