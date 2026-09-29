Tao Ye o la revolución en la danza contemporánea que se verá en el Auditórium de Palma

El Ciclo de Danza, que desde 2016 organiza el Auditórium de Palma, el jueves 1 de octubre revalida con creces su condición de continuadora de la Gran Temporada de Ballet de Mallorca, desaparecida en 2010 debido a la grave crisis económica. Si hablo de revalidar, es porque en esta ocasión la propuesta es revolucionaria en el dominio de la danza contemporánea, y la vocación de la desaparecida Temporada de Ballet era acercar a la isla las principales compañías internacionales, tanto de ballet como contemporánea.

En efecto, la compañía Tao Dance Theater surge en 2008, por iniciativa del jovencísimo coreógrafo chino Tao Ye (23 años), secundado por su esposa, la también coreógrafa Duan Ni, si bien en Palma es la autora del vestuario. No lo había especificado, pero el 1 de octubre el Ciclo de Danza presenta en efecto a la compañía china Tao Dance Theater con dos coreografías que se corresponden con el León de Plata de la Danza, recibido el año 2023 en la Bienal de Venecia. Estas coreografías son 13 y 14, algo nada casual.

La llamada serie numérica se caracteriza por prescindir de argumentos narrativos, utilizando en su lugar números crecientes para bautizar cada una de sus piezas minimalistas, en las que prevalecen la precisión geométrica, el ritmo riguroso y la concentración absoluta del cuerpo de baile. Todo ello recurriendo al ‘movimiento circular’, que funde disciplina física extrema y experimentación sensorial perfumada con elementos de la filosofía oriental.

Seguramente sonará a chino, pero intentaré explicarlo. El enfoque es, desde luego, radical, situando el cuerpo en estado de pureza absoluta, despojado de cualquier narrativa. Apunta Tao Ye, ahora un cuarentón, que «la danza es la forma de arte suprema porque la materia utilizada para bailar somos nosotros mismos». Puede parecer una simpleza, pero les recuerdo que Tao Ye está reconocido universalmente como un revolucionario de la danza contemporánea.

¿Por qué el cuerpo humano en estado puro? Es simple; el proceso consiste en eliminar los vicios de la danza convencional, que se resumen en «la tiranía de la narrativa y teatralidad, además del vicio de los espejos». Dicho en plata: el ballet clásico, también compartido por la danza contemporánea, subraya la virilidad del bailarín y la ligereza inherente a la bailarina. En cuanto a los espejos, que jamás se utilizan durante los ensayos de la compañía Tao Dance Theater, solo sirven para la proyección, de cara al público, del estándar de los solistas y cuerpo de baile. Aquí en absoluto.

Es tal la reivindicación formal de Tao Ye, que hombres y mujeres bailan en igualdad de condiciones, llegando al extremo de rasurarse la cabeza para así evitar distinciones. ¿Qué veremos en el Auditórium de Palma? Dos piezas, cada una de ellas de 30 minutos, que son contemporáneas del León de Plata recibido el 2023 en la Bienal de Venecia. Por tanto, se corresponden con el período de madurez de la compañía en su apuesta por un lenguaje minimal.

13 es una coreografía que combina solos, duetos y de forma grupal, en un flujo continuo basado en el sistema de movimiento circular, que es la seña de identidad de Tao Dance Theater. 14, en cambio, explora el ritmo de forma radical. Parece claro que los practicantes de la danza contemporánea residentes en la isla deberían acudir para conocer la nueva tendencia, que, si les digo lo que pienso, se corresponde con estos tiempos en lugar de seguir copiando los estereotipos, definitivamente caducados. Tao Ye, sin duda, es un genio, y así reconocido internacionalmente. Habrá que ir, ¿no?

Esta es la razón fundamental de interpretar que el Ciclo de Danza sí es la continuación de la monumental aportación de la Temporada de Ballet en la que fue creciendo un público con profundo sentido crítico.