Son Fusteret calienta motores para acoger la tercera edición de la Mallorca Burger Fest a la que se suman las pizzas

El recinto de Son Fusteret acogerá del 1 al 4 de octubre la tercera edición del Mallorca Burger Fest, una cita gastronómica que regresa un año más a Palma con una amplia propuesta de restauración, ocio y entretenimiento para todos los públicos. El evento se consolida en el calendario insular con una fórmula que combina gastronomía de calidad, música y actividades familiares en un mismo espacio.

Bajo el concepto de un festival «kilómetro cero, de Mallorca y para Mallorca», el evento tiene como uno de sus principales objetivos poner en valor el producto local, los ingredientes de la tierra y el talento de los emprendedores gastronómicos de las Islas. Esta filosofía busca conectar la oferta culinaria directamente con la producción del territorio balear.

Víctor Grande, director de Son Fusteret, ha destacado el compromiso de la organización con el territorio y la producción local en esta nueva convocatoria: «Seguimos apostando firmemente por el territorio y la calidad, con una oferta gastronómica elaborada a partir de producto kilómetro cero, apoyando a los emprendedores locales y poniendo en valor los ingredientes de nuestra tierra».

Mayor oferta y novedades en la propuesta gastronómica

El Mallorca Burger Fest amplía este año su oferta con una propuesta gastronómica pensada para ofrecer alternativas para todos los gustos y ampliar el perfil de los visitantes. La organización ha estructurado el espacio culinario de la siguiente manera:

9 food trucks que participarán directamente en el esperado campeonato de hamburguesas

que participarán directamente en el esperado campeonato de hamburguesas 2 puestos de pizza , que constituyen una de las principales novedades de esta edición.

, que constituyen una de las principales novedades de esta edición. 3 puestos de dulce, que completarán la oferta gastronómica global del recinto.

La competición de hamburguesas contará además con la participación de la Escola d’Hoteleria de les Illes Balears, que formará parte del jurado encargado de valorar las diferentes propuestas y elegir la hamburguesa ganadora. Esta colaboración refuerza el vínculo del festival con el sector de la restauración y la formación gastronómica de las Islas, aportando un criterio técnico y profesional a la valoración de los participantes.

El Mallorca Burger Fest ofrecerá además durante sus cuatro jornadas una programación complementaria de música y entretenimiento orientada a prolongar la estancia de los visitantes. El recinto dispondrá de música en directo y sesiones de DJ, además de actividades infantiles y diferentes espacios de ocio pensados para que familias y grupos de amigos puedan disfrutar de la experiencia durante todo el día.

La entrada al recinto será gratuita durante los cuatro días, una apuesta clara de la organización para facilitar el acceso del público general a esta propuesta gastronómica y de ocio. «Queremos que todo el mundo pueda disfrutar de esta feria gastronómica sin ningún coste de entrada. Mallorca Burger Fest es mucho más que una competición de hamburguesas; es una experiencia pensada para disfrutar en familia y con amigos», ha señalado Víctor Grande.

Con esta tercera edición, Son Fusteret consolida el Mallorca Burger Fest como un encuentro referente que combina gastronomía, ocio y promoción del producto local, dando visibilidad a profesionales y emprendedores de Mallorca.

Durante cuatro días, Son Fusteret se convertirá en el punto de encuentro clave para los amantes de la gastronomía y las hamburguesas, mediante una programación que busca articular producto de proximidad, entretenimiento y ambiente festivo en la capital balear.