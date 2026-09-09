Despedida con honores: Alcaraz pierde su corona del US Open tras una batalla épica contra Shelton

La secuencia describe el desenlace. Después de cuatro horas y media, Carlos Alcaraz abandona la Arthur Ashe mientras Ben Shelton se ajusta el reloj y se prepara para coger el micrófono en el centro de la pista, el protocolo del vencedor. Consigue el estadounidense uno de los triunfos de su vida ante un Alcaraz épico que batalló durante cuatro horas y media contra los elementos. Contra los vómitos, el cansancio, la ansiedad y los saques de Shelton. Se quedó en la orilla tras caer (7-6, 1-6, 3-6, 6-1, 6-7) en el super tie-break. Después de cuatro meses inactivo, hasta aquí llegó Alcaraz. Heroico.

Cientos de personas recorren las tripas de la Arthur Ashe a la carrera. El tránsito de gente se espera por el qué, nadie quiere perderse el duelo estelar entre Shelton y Alcaraz, pero sorprende la cuantía por el cuándo, pues una hora separa el inicio del partido de la medianoche y el día siguiente es laborable. Habría que hablar de que el partido estrella del día comience a las 23:00 horas, pero ese melón ya se abrirá.

Bostezos en la grada y potencia en la pista. Shelton, tenista de profesión y sacador de vocación, abrió boca sacando a 233 km/h. Así para empezar. El saque como arma, para defender en momentos agobiantes y para atacar y llevar la iniciativa. El saque como forma de vida para Shelton. Era Alcaraz contra los misiles. Intentaba bloquear y a jugar. Cuando el punto más se aproximaba al intercambio, más cerca está Carlos de ganarlo.

La realidad es que Shelton sigue con sus saques supersónicos, llega a los 239 km/h, la incertidumbre es si será capaz de continuarlos durante tres horas y qué más repertorio puede ofrecer además de potencia, aunque eso ya es mucho. «Lo puedes hacer, tienes que meterte delante», le dice Samu López a Alcaraz. Y Carlitos, alumno aplicado, se mete más en pista y consigue el break. Una grieta al escudo de Shelton. Es el momento, aquí y ahora.

Pero se enreda entonces Alcaraz con dos derechas malas y una caña y restablece el orden de las cosas. Al tie-break, donde todo pasa muy rápido. Carlitos comienza con ventaja, Shelton se lleva el punto de la noche y Alcaraz se prueba el hombro tras caerse al devolver un punto. Falla el primer saque, su derecha se queda en la red. También su dejada. Dos puntos separan a Shelton del set.

¿Se acabó? Lo niega Alcaraz con cuatro puntos consecutivos. Se fabrica un punto de set con su derecha ganadora y lo gana (7-6) cuando el golpe de Shelton no supera la red. Mirada a su banquillo y grito liberador. La importancia de comenzar dominando. Acude la grada al rescate de Shelton. «USA, USA». Ya saben, en Estados Unidos tiran de patriotismo cuando vienen mal dadas. Y cuando vienen bien, también.

Se crece entonces Shelton, que mejora todo. La precisión de su servicio, su nivel al resto y minimiza sus errores no forzados. Su despegue coincide en tiempo y forma con las turbulencias que sufre Alcaraz, cuyo porcentaje de puntos ganados con su primer servicio desciende por debajo de la mitad y sus errores no forzados se van a los 17. El murciano consigue, tras mucho remar con cuatro bolas de break, retener su primer servicio y se diluye.

No vuelve a ganar ninguno de los siguientes nueve juegos. Ello supone la pérdida del segundo set (6-1) y de cuatro servicios, el último de ellos al inicio del tercer set. Toca remar todavía más. Sale del letargo a la décima y tras 45 minutos, cuando vuelve a ganar su servicio. Aprieta el puño y suelta el lastre. Pero la duda se va a sus piernas y su cabeza. ¿Cómo están? Algo cansado de lo primero, pero lo segundo puede tirar de ambos.

Vuelve a ganar su servicio y aprieta el puño. No se deja ir del partido. «Calma, tranquilo», le dice su equipo. Se agarra con el saque hasta que logra carburar su resto y fabricarse una bola de break. Pero cuando lo consigue, su derecha se topa con la red. Era ahí. Shelton no vuelve a conceder ningún espacio y se apunta (6-3) el tercer set. Alcaraz, que había mejorado, contra las cuerdas.

Más cuando en el primer juego de la cuarta manga tiene que salvar dos bolas de rotura. ¿Otra vez comenzando un set a remolque? No esta vez. Lo niega Carlitos con clase y se autovence. Golpe en el pecho y mirada convincente a su equipo. Ellos creen y él cree. Todos creen. Los hispanohablantes de la grada también. «Carlos, Carlos», gritan al tiempo que el murciano consigue su segundo break del partido y lo consolida con su servicio. ¿Cansancio? Aquí está Carlos Alcaraz.

Vuelve a romper el escudo de Shelton con otro break y se apunta la cuarta manga al servicio. Sacó fuerzas de donde parecía no existir para forzar el último set. El partido entró en esa fase en la que gana el último que se mantenga en pie. Como cuando dos boxeadores llegan al último asalto. No importa el cómo, solo el qué. Y eso significa ganar. «Sigue pegando bien, aunque estés cansado». Y ahí fue Alcaraz, a pegarle bien.

Salió renovado de cabeza, ergo, también de piernas. Restó como si no hubiera un mañana. Bloqueo por un lado, escorado por otro, ofensivo… Poco a poco fue minimizando el saque de Shelton y rozando el break, pero no lo certificó. Shelton lo tuvo en la mano hasta en tres ocasiones y en todas se lo negó. Así desembocaron en el super tie-break donde Shelton consiguió prevalecer.