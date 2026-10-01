Fernando Alonso ya habla de seguir en la Fórmula 1 ¡hasta 2028!

La Fórmula 1 llega al circuito de Sepang en Malasia, donde del 2 al 4 de octubre se celebrará el Gran Premio de Baréin, que en su día no se pudo celebrar por el conflicto de Oriente Medio. Desde allí, Fernando Alonso ha hablado sobre su reciente renovación con Aston Martin y también ha deslizado la posibilidad de seguir en la F1 hasta el año 2028, fecha en la que entrarán en vigor una serie de modificaciones en la actual normativa. También ha ofrecido más detalles de cómo se gestó la renovación.

El Gran Circo llega a Malasia, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Baréin, que se ha trasladado del circuito de Sakhir al de Sepang por el conflicto de Oriente Medio. Antes de la primera sesión de libres, Fernando Alonso ha aprovechado el día ante los medios de comunicación para ofrecer más detalles de una renovación que le unirá a Aston Martin hasta mínimo 2027. Incluso ha deslizado que podría seguir en 2028. «Creo que con el reparto 60/40 todo será un poco mejor y quiero intentarlo», ha dicho sobre una nueva normativa que entrará en vigor ese año.

«No tengo garantías de que 2027 vaya a ser más divertido, pero es un compromiso que debes asumir contigo mismo», opinó sobre su renovación y también dio detalles de cómo se fraguó. «Fue algo bastante reciente. Hablar con Lawrence fue muy sencillo. No teníamos mucho que discutir y ambos queríamos continuar en ese momento. Fue una charla de cinco minutos y lo anunciamos», explicó.

«Al final, me siento rápido, motivado y disfruto de lo que hago. Y si estuviera en casa viendo la televisión o las carreras, sentiría que podría hacerlo mejor que ellos. Eso es lo que sentía, en cierto modo, cuando estaba fuera de la F1: veía las carreras y pensaba: ‘Vaya, esto no estaba bien o aquello tampoco», dijo Fernando Alonso sobre su decisión de seguir en la Fórmula 1, a la vez que dejó claro que «no somos competitivos los fines de semana».

«Así que sí, intentas ser lo más profesional posible en la preparación y en la aproximación al fin de semana de carreras. Pero creo que sería distinto si estuviéramos luchando por podios o victorias. Aun así, hacemos nuestro trabajo: la preparación previa al fin de semana, el estudio de los circuitos, las simulaciones y cosas por el estilo. Pero saber que el resultado no será muy competitivo… eso no ayuda a la motivación. Aunque al final bajamos la visera, salimos a correr y eso es suficiente», explicó en declaraciones que recoge el diario Marca.

Alonso, el GP de Malasia y su continuidad hasta 2028

Fernando Alonso deslizó la posibilidad de seguir hasta 2028 en la Fórmula 1 cuando habló sobre las características del circuito de Sepang y la nueva normativa en la Fórmula 1. «Ahora llegamos a un circuito increíble y será una lástima el sector central, porque ahí no podemos usar la batería. Si no, te quedas sin ella para las tres rectas consecutivas: desde la curva 15 hasta la última. Tienes que usar el 100% de la batería en esas tres rectas», comenzó diciendo.

«El resto del tiempo te dedicas simplemente a recargarla. Esos son los problemas a los que nos enfrentamos ahora a la hora de llevar los coches al límite de adherencia. Pero decidí que, tal vez el año que viene, con la configuración 60-40 y al ser el segundo año con este reglamento, se encuentre un mejor equilibrio en ese aspecto», opinó sobre una nueva norma que entra en vigor en 2028. De momento, para el próximo 2027, el reparto será de 52-48.

«Vamos a intentarlo una vez más. Demos otra oportunidad, especialmente en lo que respecta a la unidad de potencia. Empezamos con mal pie y es una incógnita qué pasará el año que viene. Pero creo que se merecen otra oportunidad, y me siento afortunado», dijo sobre lo que espera de Aston Martin a partir de la próxima temporada.